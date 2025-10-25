Babnet   Latest update 06:09 Tunis

الفيلم التونسي "وين ياخدنا الريح" لآمال القلاتي يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي في مهرجان الجونة السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc5bf6e0e8c7.67960411_foljemgpnihkq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
تحصل الفيلم التونسي "وين ياخدنا الريح" ،إخراج آمال القلاتي على جائزة أفضل فيلم عربي روائي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أسدل ستاره ليل الجمعة
وثمنت وزارة الشؤون الثقافية ،وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك " ،دور هذه التتويجات العربية في تحفيز المبدعين التونسيين ،بما يؤكد جدية مقترحاتهم الفنية والجمالية وقدرتهم على كسب رهان المنافسة على المستوى العربي والدولي.
وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة هذا العام عرض أكثر من 80 فيلما، تراوح بين الروائي الطويل والوثائقي إلى جانب الأفلام القصيرة، كما تم الاحتفاء بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين ،وعدد من نجوم السينما من العالم



