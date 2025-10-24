تطاوين : انتهاء أشغال تأهيل المسلك الريفي "بورارة – الرقود السبعة" بطول 1.7 كلم

استُكملت أشغال مشروع تهيئة المسلك الريفي “بورارة – الرقود السبعة” بعمادة شنني القديمة التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، والذي يندرج ضمن البرنامج الخاص بأشغال الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية بالجهة لسنة 2020.



ويجري حاليًا العمل على مراقبة المشروع ميدانيًا والوقوف على تفاصيله الفنية النهائية قبل الإعلان رسميًا عن استغلاله، وذلك لضمان جاهزيته الكاملة واستعماله في أفضل الظروف.



وقالت عضو المجلس المحلي لتطاوين الجنوبية عن عمادة الدويرات، ابتسام الصابري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ هذا المشروع يُعدّ من المشاريع المعطلة منذ سنة 2019، وقد تم استئناف أشغاله تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية والسلطة الجهوية باستكمال المشاريع المؤجلة قبل دخول سنة 2026، خاصة وأنّ مخطط التنمية 2026-2030 بات جاهزًا ويتضمّن مشاريع تنموية جديدة ستعزز البنية التحتية بالجهة.وأضافت أنّ أهمية المشروع تكمن في كونه طريقًا سياحية حيوية تربط بمعلم “الرقود السبعة”، الذي يستقطب مئات الزوار يوميًا من داخل تونس وخارجها، كما تستخدمه العديد من الحافلات السياحية، مما يعكس دوره المحوري في دعم التنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة.وأوضحت الصابري أنّ الزيارة الميدانية التي أجراها اليوم معتمد تطاوين الجنوبية رفقة ممثل المندوبية الجهوية للتجهيز وأعضاء المجلس المحلي جاءت في إطار متابعة تقدم الأشغال والاطلاع على التفاصيل النهائية للمشروع، بهدف تأمين استعماله في ظروف آمنة قبل انطلاق استغلاله رسميًا، مشيدة في الآن ذاته بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المشرفون على إنجاز المشروع لضمان جودته.يُذكر أنّ مشروع تهيئة المسلك الريفي “بورارة – الرقود السبعة” يمتد على طول 1.7 كيلومتر، وقد انطلقت أشغاله يوم 2 جانفي 2025 وتواصلت على مدى 120 يومًا، محققة نسبة إنجاز بلغت 100%. وشملت مكونات المشروع توسعة الطريق وتقويته وتعبيده بالتغليف السطحي، إلى جانب تنفيذ أشغال الحماية على طول المسلك وتركيب التشوير العمودي، بكلفة جملية ناهزت 76,091,589 دينارًا.