بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفتتح الموسم بالفوز على النادي الصفاقسي 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbcc17c0b1b5.68679877_hfmjgiepnolqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 19:56
      
استهلّ النجم الرياضي الساحلي بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بفوز مستحق على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-صفر، تفاصيلها 25-22 و25-22 و25-19، ضمن الجولة الافتتاحية للمرحلة الأولى من بطولة موسم 2025-2026، التي احتضنتها قاعة مساكن.

المجموعة الثانية


الجمعة 24 أكتوبر 2025 – قاعة مساكن


* النجم الساحلي النادي الصفاقسي 3-صفر

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة حمام الأنف (س16)
نادي حمام الأنف اتحاد النقل بصفاقس
اتصالات صفاقس فتح حمام الغزاز (تأجلت)*

الترتيب المؤقت:

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| --------------- | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 3 | 1 |
| النادي الصفاقسي | 1 | 1 |
| اتحاد نقل صفاقس | 0 | 0 |
| نادي حمام الأنف | 0 | 0 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 0 |
| حمام الغزاز | 0 | 0 |

المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة الزواوي (س16)
الترجي الرياضي مستقبل المرسى
* قاعة المشاتل بالبلفيدير (س17)
الزيتونة الرياضية مولودية بوسالم
سعيدية سيدي بوسعيد الأولمبي القليبي (تأجلت)*


