بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفتتح الموسم بالفوز على النادي الصفاقسي 3-صفر
استهلّ النجم الرياضي الساحلي بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بفوز مستحق على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-صفر، تفاصيلها 25-22 و25-22 و25-19، ضمن الجولة الافتتاحية للمرحلة الأولى من بطولة موسم 2025-2026، التي احتضنتها قاعة مساكن.
المجموعة الثانية
الجمعة 24 أكتوبر 2025 – قاعة مساكن
* النجم الساحلي النادي الصفاقسي 3-صفر
السبت 25 أكتوبر 2025
* قاعة حمام الأنف (س16)
نادي حمام الأنف اتحاد النقل بصفاقس
اتصالات صفاقس فتح حمام الغزاز (تأجلت)*
الترتيب المؤقت:
| الفريق | النقاط | المقابلات |
| --------------- | ------ | --------- |
| النجم الساحلي | 3 | 1 |
| النادي الصفاقسي | 1 | 1 |
| اتحاد نقل صفاقس | 0 | 0 |
| نادي حمام الأنف | 0 | 0 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 0 |
| حمام الغزاز | 0 | 0 |
المجموعة الأولىالسبت 25 أكتوبر 2025
* قاعة الزواوي (س16)
الترجي الرياضي مستقبل المرسى
* قاعة المشاتل بالبلفيدير (س17)
الزيتونة الرياضية مولودية بوسالم
سعيدية سيدي بوسعيد الأولمبي القليبي (تأجلت)*
