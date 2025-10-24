بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: النجم الساحلي يفتتح الموسم بالفوز على النادي الصفاقسي 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbcc17c0b1b5.68679877_hfmjgiepnolqk.jpg width=100 align=left border=0>

استهلّ النجم الرياضي الساحلي بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بفوز مستحق على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-صفر، تفاصيلها 25-22 و25-22 و25-19، ضمن الجولة الافتتاحية للمرحلة الأولى من بطولة موسم 2025-2026، التي احتضنتها قاعة مساكن.



المجموعة الثانية





الجمعة 24 أكتوبر 2025 – قاعة مساكن





* النجم الساحلي النادي الصفاقسي 3-صفر



السبت 25 أكتوبر 2025



* قاعة حمام الأنف (س16)

نادي حمام الأنف اتحاد النقل بصفاقس

اتصالات صفاقس فتح حمام الغزاز (تأجلت)*



الترتيب المؤقت:



| الفريق | النقاط | المقابلات |

| --------------- | ------ | --------- |

| النجم الساحلي | 3 | 1 |

| النادي الصفاقسي | 1 | 1 |

| اتحاد نقل صفاقس | 0 | 0 |

| نادي حمام الأنف | 0 | 0 |

| اتصالات صفاقس | 0 | 0 |

| حمام الغزاز | 0 | 0 |



المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025



* قاعة الزواوي (س16)

الترجي الرياضي مستقبل المرسى

* قاعة المشاتل بالبلفيدير (س17)

الزيتونة الرياضية مولودية بوسالم

