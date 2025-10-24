بنزرت: تركيز حضيرة أشغال القسط الأول من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbc9fa28e700.98888589_mqfhgiloejnkp.jpg width=100 align=left border=0>

تركّزت، اليوم الجمعة، حضيرة أشغال مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت المنجز من قبل الإدارة العامة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بكلفة تناهز 90 مليون دينار.

وأكد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال زيارة عمل أداها لمحيط حضيرة الأشغال اليوم، أنّه تمت دعوة جميع المصالح الجهوية والمحلية لمعاضدة المقاولات المكلفة وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تطرا ابان الإنجاز.

وأضاف أنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل تنظيم جلسة عمل قطاعية بمركز الولاية بحضور المصالح الإدارية بالجهة والمشرفين على المشروع لضبط مختلف الإجراءات الواجبة لتأمين لاستكمال المشروع في الابان ودون تعطيلات من أي نوع، مؤكدا على أهميّة المشروع باعتباره مكمّلا لعدد هام من المشاريع والبرامج العمومية الهادفة لتعزيز جاذبية الولاية تنمويا وسياحيا ويئيا من خلال المحافظة على البيئة البحرية من التغيرات المناخية الحالية.





ويمتد مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بولاية بنزرت على طول 7 كلم في قسطه الأول وذلك بكلفة مالية تعادل 40 مليون دينار مموّلة من الوكالة وهبة ألمانية من البنك الألماني للتنمية، على أن تمتد الاشغال على فترة 28 شهرا، وتشمل إنشاء 3 سنابل صخرية بإجمالي طول 1600 متر، وإنجاز حاجز صخري بطول 590 متر، ووضع العلامات الملاحية للسنابل، وتعزيز وتغطية الجزء الخلفي من الحاجز الصخري وبدايات السنابل، مع تدعيم الكثبان الرملية الحالية من جهة الميناء التجاري.



أما القسط الثاني من المشروع فتشمل جلب الرمال من أعماق البحار لاستصلاح الشواطئ على مسافة اكثر من 100 متر لجعلها قبلة لجميع المواطنين والزوار مثل مشاريع سابقة أنجزت برفراف في بنزرت وسليمان بنابل وسوسة.

يشار إلى أن زيارة العمل واكبها، الى جانب السلط المحلية والبلدية، ممثلو الإدارات الجهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وديوان التطهير والتنمية الجهوية واملاك الدولة والشؤون العقارية، ودائرة المجلس الجهوي بمقر الولاية، علاوة المقاولات المكلفة.

طارق



