حملة بيطرية مجانية للتلقيح ضد داء الكلب بمنطقة باردو يوم الاربعاء 29 أكتوبر الجاري

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 21:24
      
تعتزم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالشراكة مع، بلدية باردو، تنظيم حملة بيطرية للتلقيح ضد داء الكلب بصفة مجانية، وذلك يوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025.

وسيحتضن مأوى، المسبح البلدي بباردو، هذه الحملة، التي تنتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة بتونس.



يشار الى أن، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أطلقت، الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، بكافة ولايات الجمهورية، يوم غرة سبتمبر 2025، لتتواصل إلى موفى، شهر أكتوبر الجاري.

وتندرج هذه الحملة في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب حيث تتنقل فرق العمل الميداني في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية حسب برنامج عمل موضوع في الغرض من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.


