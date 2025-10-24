السفير الصيني بتونس .. تونس تمثل بوابة استراتيجية للاستثمار بالقارة الافريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e06c702b9955.47795741_fepmhgniqkjol.jpg width=100 align=left border=0>

قال وان لي، سفير جمهورية الصين الشعبية اليوم الجمعة إن تونس تمثل بوابة استراتيجية للاستثمار بالقارة الافريقية نظرا لموقعها الجغرافي العام ومستواها العالي وأساسها الصناعي المتين .



وذكر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالأستوديو التلفزي أنه خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين في ماي العام الماضي أعلن الجانبان التونسي والصيني عن إرساء شراكة استراتيجية ودفع الثقة السياسية المتبادلة إلى مستوى رفيع بما يعزز التعاون في كافة المجالات ويعجل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما في أسرع الآجال.









وأوضح السفير ان الصين على استعداد للعمل مع تونس للتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والتباحث عن التعاون الثلاثي، مشيرا الى أن الصين وتونس ستستضيفان خلال شهر نوفمبر القادم، "ملتقى تونس-الصين-أفريقيا للتنمية الطبية"، وهو نموذج للتعاون مع أفريقيا مع الاستعانة بتميز تونس في مجال الصحة.



واعتبر أن تحقيق التحديث هو حلم مشترك يسعى إليه أكثر من 2.8 مليار شخص في الصين وأفريقيا، وهو أيضًا موضوع مهم لبناء مجتمع صيني افريقي للمستقبل المشترك في كل الأجواء في العصر الجديد.

وأبرز أن تنمية الصين تساهم في تنمية افريقيا لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، مما شهد إقبالا واسعا عند الشعوب الأفريقية وأوضح السفير ان الصين على استعداد للعمل مع تونس للتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والتباحث عن التعاون الثلاثي، مشيرا الى أن الصين وتونس ستستضيفان خلال شهر نوفمبر القادم، "ملتقى تونس-الصين-أفريقيا للتنمية الطبية"، وهو نموذج للتعاون مع أفريقيا مع الاستعانة بتميز تونس في مجال الصحة.واعتبر أن تحقيق التحديث هو حلم مشترك يسعى إليه أكثر من 2.8 مليار شخص في الصين وأفريقيا، وهو أيضًا موضوع مهم لبناء مجتمع صيني افريقي للمستقبل المشترك في كل الأجواء في العصر الجديد.وأبرز أن تنمية الصين تساهم في تنمية افريقيا لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، مما شهد إقبالا واسعا عند الشعوب الأفريقية