المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل يتوج بجائزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمؤسسات الصديقة للأطفال لعام 2025

تحصّل المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل على جائزة المؤسسات الصديقة للأطفال لعام 2025 التي تمنحها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنته وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وأفادت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل توّج بجائزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمؤسسات الصديقة للأطفال تقديرًا لجهوده في نشر ثقافة التعامل الآمن والمسؤول للطفل العربي في الفضاء الرقمي.



وبيّنت أن ملف ترشّح المركز تميّز بعديد العناصر التي عكست التزامه بتكريس الاستخدام الواعي والآمن للتكنولوجيا لدى الأطفال والأسر، على غرار الإنتاجات الرقمية المنجزة في مجال الوقاية من مخاطر الإنترنيت وورشات الأمان الرقمي التي نُظّمت في مختلف الجهات لفائدة الأطفال وتأهيل مجموعة من الأطفال كسفراء للأمان الرقمي قصد نشر الوعي بين أقرانهم، فضلا عن الدورات التكوينية لفائدة الأولياء لتطوير مهاراتهم في مرافقة أبنائهم في الفضاء الرقمي.وأضافت إن هذا التتويج يأتي ليؤكّد المكانة الريادية لتونس في مجال حماية الطفل ودعم حقوقه في البيئة الرقمية، في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تمكين الطفل والأسرة من التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التكنولوجيا الحديثة.وأشار البلاغ إلى أن تونس تتوّج بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي حيث أنّ الأمانة العامة لجامعة الدّول العربيّة كانت قد منحت ناديي الأطفال بالسلوم وبوفيشة من ولاية سوسة الجائزة الخاصّة بالدورة الخامسة من مسابقة المؤسسات الصّديقة للأسرة والطّفولة بعنوان السنة الفارطة 2024، تقديرا لمساهمة مشروعيهما في دعم الأطفال والأسر الفلسطينيّة في ظروف الاحتلال.