السفير الصيني بتونس لوات .. تونس مركز إقليمي للكفاءات العلمية وهو عنصر جذب للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الصين

Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس السيد وان لي اليوم الجمعة أن تونس تعد مركزا إقليميًا للكفاءات العلمية، وتتمتع بكفاءات عالية الجودة ويد عاملة مؤهلة، بما يمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الصين.

وقال السفير الصيني في حوار أجرته معه وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم بالاستوديو التلفزي أن الكفاءات عالية الجودة تمثل ركيزةً أساسيةً واستراتيجيةً للتنمية الوطنية، مضيفا أن الصين يمكنها الاستفادة من الكفاءات التونسية لتميزها.



وأوضح أن الصين تعمل بنشاط على تعزيز التعاون في الصناعات الناشئة في أفريقيا ، من بينها تونس، لاسيما في ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي، والتحول في مجال الطاقة.

ولاحظ أن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية تركز في تعاملها مع الموظفين التونسيين الذين يساهمون في حل المشاكل الفنية في مختلف دول المنطقة.

وأعتبر وان لي أن المهندسين التونسيين يجيدون اتقان اللغات الأجنبية ومنها الصينية وقدراتهم على التعلم عالية ، مشددا على أن هذا العامل ساعد في الإقبال على توظيفهم من قبل دول المنطقة ، بفضل مساهماتهم الكبيرة في الاستراتيجيات الإقليمية للشركات الصينية.

وقال في هذا السياق أنه ''يمكن للصين وتونس استكشاف سبل تعزيز التعاون في هذا المجال لتأهيل الكفاءات لدول أفريقية أخرى''.


الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
