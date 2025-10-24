Babnet   Latest update 14:47 Tunis

المداخيل الجبائية تسجل زيادة بنسبة 4ر6 بالمائة الى موفى اوت الفارط -تقرير وزارة المالية-

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
سجلت المداخيل الجبائية للدولة التونسية إلى موفى أوت 2025 زيادة بنسبة 6,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغت 29105 مليون دينار مقابل 27353 مليون دينار، وفق تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع بالأساس إلى:



تحسن المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي

* زيادة بـ 6,2 بالمائة نتيجة:

* تحسن نسق الاستخلاص.
* تكثيف عمليات المراقبة الجبائية.
* التطور النسبي للنشاط الاقتصادي.

ارتفاع المداخيل بالنظام الديواني

* بنسبة 6,9 بالمائة، تزامنا مع نمو الواردات بالأسعار الجارية بنسبة 4,8 بالمائة إلى نهاية أوت 2025.

تطور الأداءات المباشرة

* زيادة بـ 8 بالمائة مقارنة بـ2024.
* نسبة إنجاز 65 بالمائة من التقديرات السنوية.
* تحسن ملحوظ في الضريبة على الدخل بـ 4,9 بالمائة ونسبة إنجاز قاربت 68,2 بالمائة بفضل:

* مراجعة جدول الضريبة على الدخل.
* تخفيف العبء الجبائي على الأفراد.
* ترشيد الأنظمة التقديرية خاصة للمداخيل العقارية من كراء الأملاك المبنية.

أداء الشركات

* تراجع ضريبة الشركات البترولية بـ 28,8 بالمائة نتيجة انخفاض الإنتاج والأسعار العالمية.
* في المقابل، قفز مردود الضريبة على الشركات غير البترولية بنسبة 31,4 بالمائة بفضل:

* تفعيل القانون الجديد للضريبة التصاعدية حسب طبيعة النشاط.
* إدماج الاقتصاد الموازي.
* مكافحة التهرب الجبائي.

الأداءات غير المباشرة

شهدت هي الأخرى نموا ملحوظا نتيجة:

* ارتفاع المعاليم الديوانية.
* زيادة مداخيل الأداء على القيمة المضافة.
* تحسن معلوم الاستهلاك.


