حزب التيار الشعبي يستضيف المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية يومي 26و27 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a23ad1563776.71178454_mnilhfoekpjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 14:44
      
يستضيف حزب التيار الشعبي المؤتمر الثالث للجبهة العربية التقدمية يومي الاحد والاثنين 26 و27 أكتوبر 2025 بمدينة الحمامات للتباحث في جملة من المسائل والمواضيع التي تهم واقع ومستقبل القوى التقدمية في المنطقة.

وأفاد بلاغ صادر عن الحزب، اليوم الجمعة، ان برنامج اليوم الأول من هذا المؤتمر، الموافق ليوم الاحد، سيتضمن الكلمات الافتتاحية الرسمية وتقديم التقرير العام وخاصة انطلاق اعمال ورشات لنقاش الورقات السياسية والفكرية للجبهة العربية التقديمة وصياغة خطة عمل الجبهة للمرحلة القادمة.




كما يتضمن جدول اعمال اليوم الأول، التباحث في استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية واعتماد استراتيجية شعبية لوحدة القوى التقدمية العربية علاوة على تدارس الوضع الإقليمي والدولي وعلاقات الجبهة العربية التقدمية عربيا ودوليا.

أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتم خلاله انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي للجبهة العربية ثم تلاوة البيان الختامي.


