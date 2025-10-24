Babnet   Latest update 11:31 Tunis

وفد من البرلمان ينهي مشاركته في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي بجينيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7ad4ac08e63.71103575_eifmqhpkoljng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
أنهى وفد مجلس نواب الشعب، مشاركته في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت بجينيف (سويسرا) من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.

وضم الوفد البرلماني المشارك في اشغال هذه الدورة، كلا من النوري جريدي النائب المساعد للرئيس المكلّف بمتابعة العمل الرقابي، وريم المعشاوي عضو لجنة التشريع العام، ومحمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن البرلمان.



ولدى القائها كلمة تونس في الجزء الخاص بالبرلمانيين الشباب، شددت النائب ريم المعشاوي على أهميّة قرار مجلس الأمن الدولي 1325، الذي يحمي الأطفال والمرأة خلال النزاعات المسلحة، متسائلة عن سبب صمت المجموعة الدولية أمام الإبادة المُمنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ الأطفال والنساء في غزة.

كما شاركت المعشاوي، في منتدى الشباب البرلمانيين، حيث ثمّنت الذكرى 198 لإنشاء العلم الوطني، وشدّدت على أنّ تونس دولة حرة مستقلة ترفض أيّ تدخّلات أجنبية، وأنّ شعبها هو الذي يقرّر مصيره لوحده، مؤكّدة أهميّة احترام السيادة الوطنية.

وفي الجزء الخاص بالمساءلة بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، ألقى النائب محمد زياد الماهر كلمة تونس، أبرز فيها وعي الجميع بأنّ الشعوب تدفع ثمن التلوّث البيئي والانحباس الحراري الذي تسبّبت فيه الدول المصنّعة الكبرى، وهو ما يستوجب منها تحمّل مسؤوليتها الكاملة.

وأضاف أنّ العالم اليوم يفتقر للعدل في توزيع الثروات والتحكّم فيها، مشدّدا على دور ممثّلي الشعوب في إرساء مناخ عالمي أكثر استدامة وعدلا، لأنّ الهدف الأسمى يبقى تحقيق الكرامة والرفاه والرقي للشعوب والدول.

وعقد الوفد التونسي من جهة أخرى، جلسة عمل مع الوفد الفرنسي الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الشيوخ. وتمحور النّقاش بالخصوص حول تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، خاصّة إثر تشكيل مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش الجانبان، السبل الكفيلة بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، وإرساء استراتيجية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها العميقة.

وأجرى الوفد كذلك، مقابلة مع عضو مجلس الشورى السعودي وليد عبد الشكور، تطرّق فيها الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى السعودي، والعمل على تكثيف الاتصالات والتنسيق وتبادل الزيارات، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات السعودية بتونس.



