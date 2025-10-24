تونس تطلق منصّة وطنية لرصد الأمن الغذائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb45cfc1eb10.53328132_jplnfmqokghie.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت تونس المنصّة الوطنية لرصد الأمن الغذائي لتكون فضاء رقميا يجمع البيانات والمؤشرات المتعلّقة بالأمن الغذائي ويعزّز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة.



ويمثل الامن الغذائي أولوية وطنية ومحورا استراتيجيا للتنمية المستدامة والسيادة الوطنية، وقد ابرزت الأزمات العالمية الأخيرة ضرورة إرساء نظام وطني شامل لرصد الأمن الغذائي، يعتمد على معطيات دقيقة ومحينة لتوجيه السياسات العمومية بفعالية، وهو ما اكده كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيب لدى افتتاحه امس الخميس الورشة الوطنية حول الأمن الغذائي .





وشدّد المسؤول خلال هذه الورشة التي انتظمت بالعاصمة بمشاركة ممثلي برنامج الأغذية العالمي ومنسقة التعاون الفني لأمارة "موناكو" بتونس، والقطب التنموي ببنزرت، والمرصد الوطني للفلاحة، وعدد من الهياكل الوطنية والدولية، على أنّ تحقيق السيادة الغذائية يتطلّب مقاربة شاملة تشمل تطوير الإنتاج المحلي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وتحسين حوكمة المخزونات الاستراتيجية، وتشجيع البحث والاستثمار في الزراعات الحديثة والتكنولوجيا.



وأكد كاتب الدولة التزام وزارة الفلاحة بمواصلة دعم الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي في أفق 2030 و2035، ضمن رؤية تهدف إلى بناء منظومة غذائية مستدامة ودامجة، تضمن لتونس غذاء آمنا ومستقبلا مستقرا.