تونس تشارك في الدورة العاشرة "كوب 10" لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة بباريس من 20 الى 22

شاركت تونس في الدورة العاشرة "كوب 10" لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة الملتئمة من 20 الى 22 أكتوبر 2025 بالعاصمة الفرنسية باريس.







وياتي تنظيم هذه الدورة في اطار احياء الذكرى 20 لاعتماد الاتفاقية المذكورة، وقد حضرها وزراء الرياضة وممثلو الدول الاعضاء للتباحث حول هدف مشترك الا وهو تعزيز المكافحة الدولية للمنشطاتوضم الوفد التونسي المشارك سفير تونس بباريس والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ضياء خالد، الى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، منذر قبوج.وتناولت المناقشات خلال هذه التظاهرة، نقلا عن صفحة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى "اليونسكو"، سبل تدعيم الشراكة العالمية في مجال مكافحة المنشطات .وانتخب الحاضرون عقب الاشغال الاعضاء الجدد لهيئة المصادقة لصندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وتتكفل هذه الهيئة ببحث طلبات مشاريع الدول الاعضاء وتخصيص التمويلات طبقا للقواعد الجاري بها العمل .