الحرس الوطني يحيي الذكرى الثانية عشرة لملحمة سيدي علي بن عون والذكرى الحادية عشرة لأحداث شباو

تخليداً للذكرى الثانية عشرة لملحمة سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد) والذكرى الحادية عشرة لأحداث شباو (ولاية منوبة)، التي امتدت فيها يد الإرهاب الغادرة لتسلب أرواح نخبة من شهداء الحرس الوطني الأبرار، وهم:



• العميد عماد الحيزي



• العميد سقراط الشارني• المقدم الطاهر الشابي• المقدم أنيس الصالحي• النقيب محمد مرزوقي• الملازم أول رضا المناصري• الملازم أول أشرف بن عزيزةتتقدّم الإدارة العامة للحرس الوطني بكل إجلال وخشوع في استذكار تضحيات هؤلاء الأبطال الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن في حربه ضدّ الإرهاب.وجدّدت الإدارة العامة عهدها الراسخ بمواصلة الرسالة الوطنية السامية في تطبيق القانون والدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات، وفاءً لدماء الشهداء الأبرار وعزماً على مواصلة مسيرة النضال ضدّ كل من يستهدف أمن تونس وسيادتها.يذكر أن حادثة سيدي علي بن عون الارهابية جدت يوم 23 اكتوبر 2013 واستشهد فيها 6 من أعوان الأمن الوطني وجرح فيها 5 آخرين على اثر تبادل اطلاق النار مع مجموعة إرهابية. وقد مكنت هذه العملية من القضاء على عدد من الارهابيين وكشف مخططاتهم وخاصة منها تفجير عدد من المنشآت الحيوية بسيدي بوزيد.وقد اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب في 16 جوان 2017 ، أحكاما تتراوح بين عامين و 20 سنة سجنا في حق 36 متهما بالدعم اللوجستي في هذه القضية.وبخصوص أحداث شباو من ولاية منوبة التي جدت في 23 أكتوبر 2014 فقد أدت إلى استشهاد عون الحرس الوطني أشرف بن عزيزة ووفاة 5 نساء من بينهم طفلة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ماي 2017 أحكامها في هذه القضية تراوحت بين الإعدام في حق متهمين اثنين و4 سنوات و36 سنة و24 سنة و6 سنوات في حق بقية المتهمين .