ولاية تونس: جلسة عمل حول إعادة توظيف اعتمادات تابعة للبرنامج الجهوي للتنمية

عقدت اللجنة الخاصة بتنفيذ تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية جلسة عمل بمقر ولاية خصصت للنظر في إعادة توظيف اعتمادات البرناماج ،والمصادقة على قائمة المقترحين لعنصر تحسين السكن لسنتي 2023-2024

وصادقت اللجنة على إعادة توظيف الاعتمادات بانجاز سياج مستوصف جبل الجلود،وبناء مركز الصحة الأساسية بالتحرير،وتهيئة المركب الشبابي والرياضي بسيدي حسين،وبناء المكتبة العمومية المحاذية للمركز الثقافي أبو القاسم الشابي بالوردية،بالاضافة الى تجديد وتهذيب شبكة تصريف المياه المستعملة بمعتمدية العمران الأعلى

كما تمت المصادقة على قائمات المقترحين للانتفاع بمساعدات تحسين السكن لسنتي 2023-2024





وأكد والي اريانة، عماد بوخريص لدى إشرافه على الجلسة على إسناد مساعدات للمنتفعين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للانتفاع بهذه المنحة، وعلى إنجاز المشاريع المدرجة في آجالها



