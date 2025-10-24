Babnet   Latest update 08:29 Tunis

وزير التجهيز والإسكان يتفقد مشاريع الوكالة العقارية للسكنى بولايتي أريانة وبن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb262853eed3.92307389_kmlfnghjopiqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 24 Octobre 2025
      
تفقد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري يوم الخميس عددًا من مشاريع الوكالة العقارية للسكنى بولايتي أريانة وبن عروس
واطلع وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،على تقدم أشغال ثلاثة مشاريع رئيسية،وهي رواد سيتي سنتر،يمتد على مساحة 46.5 هكتار، ونسبة الإنجاز بلغت15 بالمائة ،والحنايا 1 ببن عروس،الذي يمتد على مساحة 81 هكتار، ونسبة تقدم انجازه 60 بالمائة،والزهراء رادس،يمتد على مساحة 264 هكتار، ونسبة انجازه بلغت حوالي 15 بالمائة
وشدد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة لإتمام الأشغال، وحث المقاولات على الالتزام بالجودة وبكراس الشروط

كما دعا مصالح الوكالة إلى المتابعة الحثيثة لسير الأشغال ومزيد العمل على الايفاء بالتعهدات المتعلقة بإنجاز المقاسم المهيأة للسكن ،وتوفير الأراضي اللازمة لذلك للحد من البناء الفوضوي ،وخلق محيط عمراني سليم ومتناغم يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية



