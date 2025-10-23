بورصة تونس تنهي حصّة الخميس على منحى إيجابي

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" معاملات، الخميس، على منحى إيجابي، وذلك للحصّة الرابعة على التوالي، وزاد بنسبة 0،3 بالمائة، وأدرك النقطة 12461، لتناهز المعاملات 14،8 مليون دينار،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".







وسجلت الحصّة، تبادل كتلة لسهم إسمنت قرطاج بقيمة 10،8 مليون دينار.وعاد أفضل أداء، خلال الحصّة، لسهم الإتحاد الدولي للبنوك، وتطوّر سعره، بنسبة 5،8 بالمائة، وأقفل عند مستوى 25،400 دينار، وراكم مبادلات، بقيمة 106 ألف دينار دينار.وإرتفع سعر سهم "بي اش للإيجار"، بدوره، بنسبة 4،5 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 4،180 دينار، في ظل مبادلات هزيلة لم تتجاوز الألف دينار.في المقابل، تراجع سهم نيو بودي لاين، بنسبة 6 بالمائة، ،خلال الحصّة، وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 4،090 دينار، ولم يجذب السهم سوى 24 ألف دينار.وتكبد سهم الشركة التونسية للبنك، من ناحيته، أعلى الخسائر، حيث فقد 5،5 بالمائة، من قيمته وإختتم الحصّة، عند مستوى 3،810 دينار، وراكم السهم مبادلات بقيمة 181 ألف دينار.وتموقع سهم إسمنت قرطاج، في خانة الأسهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة وإستأثر ب 11مليون دينار من المعاملات وأقفل السهم عند مستوى 1،840 دينار، بعد زيادة سعره، بنسبة 1،7 بالمائة.مدفعي