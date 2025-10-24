Babnet   Latest update 08:29 Tunis

هيئة المحامين تعلن عن وقفة تضامنية اليوم الجمعة تعبيرا عن دعم المحاماة التونسية للمحكمة الجنائية الدّولية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 07:14 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم وقفة تضامنية اليوم الجمعة ببهو المحكمة الابتدائية بتونس "قصر العدالة" على الساعة الحادية عشرة صباحا للتّعبير عن دعم المحاماة التونسية للعدالة الدّولية وللمحكمة الجنائية الدّولية في ما تتعرّض له من مضايقات وتهديدات من أجهزة ومخابرات الكيان الصهيوني وداعميه، لأجل قراراتها المتعلقة بالجرائم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني.
 
وأفاد بلاغ لهيئة المحامين أنّ هذه الوقفة التضامنية تأتي استجابة لنداء اتحاد المحامين العرب واستجابة لدعوة مؤسسة "مبادرة لاهاي للقانون والعدالة" المشاركة في التحرّك العالمي من أجل العدالة الدولية ودعما لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونصرة لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة.

 

ودعا عميد المحامين جميع المحاميات والمحامين للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية التي ستتزامن مع الوقفة الدولية، غدا الجمعة 24 أكتوبر 2025 .
 
يذكر أنّ الهيئة الوطنية للمحامين أودعت في 20 فيفري 2024، شكاية لدى مكتب الادّعاء العام بالمحكمة الجنائيّة الدّولية بلاهاي ضدّ جرائم الكيان الصهيوني في حقّ الفلسطينيين بقطاع غزّة. وقد سبقتها في ذلك دولة جنوب إفريقيا التي قدّمت في 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائيّة ضدّ إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي. وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة في 26 جانفي 2024 قرارا يدعو إسرائيل إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين ومنع الإبادة الجماعيّة في غزة.
 
وتأسّست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 بوصفها أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، هدفها وضع حدّ لممارسات الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317193


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:07
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet28°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    