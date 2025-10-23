وزير الإقتصاد وسفير سويسرا يؤكدان على الحرص المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa61abbe9fc9.65601947_fpgemlhnikjqo.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 23 اكتوبر 2025 ب Josef Renggli سفير الكونفدرالية السويسرية بتونس.

ونوه سمير عبد الحفيظ بالمناسة بالدينامكية التي يشهدها التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لمزيد تعزيزه وتنويعه في اطار برنامج التعاون السويسري في تونس للفترة 2025-2028 و على قاعدة المصلحة المشتركة.

كما تطرق الوزير الى الإمكانيات والفرص المتوفرة لمزيد دعم العلاقات الإقتصادية، مبرزا جاذبية الوجهة التونسية للعديد من الشركات السويسرية التي إختارت إنجاز مشاريع إستثمارية في تونس.





من جانبه أكد Josef Renggli على الأهمية التي توليها بلاده لتمتين علاقات التعاون الثنائي و على الإستعداد لاستغلال كافة الإمكانيات والفرص المتاحة لمزيد توطيده ، مشيرا الى اهمية محاور برامج التعاون الجارية و الى الاستعداد لدعمها في المرحلة القادمة بما ينسجم مع أهداف تونس في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.