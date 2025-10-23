منوبة: تنفيذ 3 قرارات إخلاء لعقارات دولية فلاحية بطبربة والمرناقية تمسح أكثر من 30 هكتارا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية بمنوبة، تحت اشراف معتمدي طبربة والمرناقية، اليوم الخميس، ثلاثة قرارات اخلاء لعقارات فلاحية تمسح أكثر من 30 هكتارا بمنطقتي الانصارين بطبربة وبرج الخلصي بالمرناقية، وفق معطيات صادرة عن اللجنة.



وتعلق القرار الأول، المنفذ في معتمدية طبربة، بمقسم دولي فلاحي يمسح 13 هك و74 آر، مستغل بدون وجه حق وصادر في حقه قرار اخلاء منذ 2022.





أما القرار الثاني والثالث فتعلقا بعقارين دوليين (مقاسم فنية) يمسحان نحو 17 هكتار بالمرناقية، من اجل عدم إتمام صاحبيها اجراءات الكراء ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.



وتم استرجاع المقاسم المذكورة بحضور وحدات الحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبربة، وتسليمها الى وحدة التصرف في الاراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد بها بصفة مؤقتة الى حين اعادة توظيفها من جديد وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل على تنفيذ مزيد من القرارات واسترجاع عديد المقاسم المستغلة دون وجه حق وبدون خلاص وخاصة في المرناقية، وذلك في اطار المتابعة المستمرّة لكيفية التصرف في أملاك الدولة، والتصدي للتجاوزات والاخلالات في الغرض.