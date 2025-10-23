يوم مفتوح بمقر منظمة الأعراف في 19 نوفمبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f40ce2465de3.76519375_elnpmifhkgoqj.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الغرفة الوطنية لنساء صاحبات الأعمال وغرفة تونس للصناعة والتجارة، بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية، الذي يُحتفل به سنويا في 19 نوفمبر، يوما مفتوحا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتبادل الخبرات والتعلم المشترك.



ويهدف هذا اليوم الذي يلتئم تحت شعار "نساء، ابتكار وتحول مستدام..ريادة أعمال بمنظور مختلف"، الى تسليط الضوء على ريادة الأعمال النسائية المستدامة وربطها بالواقع المحلي والتطلعات الدولية.









وترنو الجهات المنظمة، من خلال هذه التظاهرة، إلى دعم النساء في مجالات الاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الشامل.



وستكون هذه الجلسة فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها دعم قصص النجاح لاجل الترويج لروّاد الأعمال من النساء في تونس ودعم مسيرتهن، مع الاحتفاء بالنماذج الملهمة في القطاعات المبتكرة وذات التأثير العالي.



ويتمثل الهدف الثاني في احداث فضاء للتفكير بإتاحة المجال للنقاش الجماعي والعميق حول سُبل وآليات التحول الطاقي والرقمي والبيئي بالنسبة للمؤسسات التي تديرها النساء، محلياً ودولياً.



اما الهدف الثالث فيتمثل في مزيد تبادل الممارسات الجيدة عبر استعراض الخبرات الدولية الناجحة التي تُكرس لخدمة ريادة الأعمال النسائية في تونس.



