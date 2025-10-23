Babnet   Latest update 18:24 Tunis

يوم مفتوح بمقر منظمة الأعراف في 19 نوفمبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 18:11
      
تنظم الغرفة الوطنية لنساء صاحبات الأعمال وغرفة تونس للصناعة والتجارة، بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية، الذي يُحتفل به سنويا في 19 نوفمبر، يوما مفتوحا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتبادل الخبرات والتعلم المشترك.

ويهدف هذا اليوم الذي يلتئم تحت شعار "نساء، ابتكار وتحول مستدام..ريادة أعمال بمنظور مختلف"، الى تسليط الضوء على ريادة الأعمال النسائية المستدامة وربطها بالواقع المحلي والتطلعات الدولية.



وترنو الجهات المنظمة، من خلال هذه التظاهرة، إلى دعم النساء في مجالات الاستدامة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الشامل.

وستكون هذه الجلسة فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها دعم قصص النجاح لاجل الترويج لروّاد الأعمال من النساء في تونس ودعم مسيرتهن، مع الاحتفاء بالنماذج الملهمة في القطاعات المبتكرة وذات التأثير العالي.

ويتمثل الهدف الثاني في احداث فضاء للتفكير بإتاحة المجال للنقاش الجماعي والعميق حول سُبل وآليات التحول الطاقي والرقمي والبيئي بالنسبة للمؤسسات التي تديرها النساء، محلياً ودولياً.

اما الهدف الثالث فيتمثل في مزيد تبادل الممارسات الجيدة عبر استعراض الخبرات الدولية الناجحة التي تُكرس لخدمة ريادة الأعمال النسائية في تونس.

ويُعد هذا اليوم المفتوح منصة محورية لتعزيز الدور القيادي للمرأة في الاقتصاد الأخضر والرقميوتقديم الدعم العملي اللازم لتمكينها من "القيام بالأعمال بطريقة مختلفة" وأكثر استدامة


