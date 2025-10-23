مشاركة وفد من هيئة الانتخابات في مخيّم شبابي بالأردن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وفد من الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مخيم شبابي نظمته "الشبكة العربية للشباب في الانتخابات" بالأردن من 19 الى 22 أكتوبر الجاري، بدعوة من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالأردن.



ويضم الوفد التونسي، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن هيئة الانتخابات، كل من رفيق بوعلي المدير المركزي للعمليات الانتخابية، وماجدة الخنيسي مكلفة بالتكوين في المجال الانتخابي.









وشارك في هذا المخيم، مجموعة من الشباب الأردني من منظمات المجتمع المدني الأردنية، تلقوا خلاله تكوينا حول الوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية، من قبل مكونين من تونس والأردن وليبيا ولبنان.



وتخللت فعاليات المخيم زيارة ميدانية وأنشطة تفاعلية لجميع المشاركين في مجال الانتخابات والمشاركة المدنية والسياسية والتنمية المستدامة، بالإضافة الى جلسات عمل حول الشباب والاعلام والتحول الرقمي.



وتولى وفد الهيئة بالمناسبة، التعريف بالتجربة التونسية المتعلقة بالانتخابات ومشاركة المرأة والشباب في الحياة المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الهيئة سبق لها وأن نظمت مخيما شبابيا بتونس في شهر أفريل المنقضي، تم خلاله تكوين عدد من الشباب التابعين لمنظمات المجتمع المدني التونسي حول موضوع تعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب.

