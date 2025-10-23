Babnet   Latest update 16:55 Tunis

المهدية: الأساتذة ينفذون وقففة احتجاجية بساعة في قاعات الأساتذة بالإعداديات والمعاهد على خلفية الاعتداء على أستاذة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdab1cdb06162.17514380_fqehplokimjgn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 16:05
      
نفذ أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي بولاية المهدية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساعة في قاعات الأساتذة بالإعداديات والمعاهد، على خلفية اعتداء عدد من الأولياء على أستاذة تعمل بإعدادية زالبة من معتمدية سيدي علوان، وفق الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدينة عمر نصر
وأوضح نصر، في تصريح لـوكالة "وات"، أن عددا من الأولياء منعوا الأساتذة المذكورة من الدخول إلى الإعدادية، وعمدوا إلى الإعتداء عليها بالعنف مع افتكاك حقيبتها وحجز هاتفها.
وأضاف، في ذات السياق، أن الأولياء أقدموا على هذا الاعتداء بدافع رفضهم للزمن المدرسي الذي بات يعتمد نظام الحصتين بدل الحصة واحدة "وهو أمر من مشمولات وزارة التربية ولا علاقة للمربين به"، مؤكدا أن الإطار التربوي يعاني نفس المشاكل التي يعانيها التلاميذ وأولياؤهم من نقل واكتظاظ وغيرها.

وحمّل المصدر ذاته مسؤولية ما حدث إلى السلطات المركزية والجهوية المشرفة على القطاع، مؤكدا تمسك المحتجين "بضرورة رد الإعتبار للمتضررة".

وأشار، إلى أن الأستاذة المتضررة تقدمت بشكاية في الغرض لدى السلطات القضائية، داعيا، في هذا الصدد، إلى تأمين المؤسسات التربوية وحراستها.


