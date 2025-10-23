لجنة التشريع العام تصوت على مجمل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa2d72475836.58659693_oeigjhfmpnlqk.jpg width=100 align=left border=0>

صوت أعضاء لجنة التشريع العام، في جلسة عقدتها اللجنة أمس الأربعاء، على مجمل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي "بعد إدخال تعديلات عليها ومناقشتها".



واستعرض رئيس اللجنة ياسر القوراري، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم الخميس، ما توصلت إليه اللجنة في جلساتها السابقة بخصوص مقترحات القوانين التي باشرت النظر فيها.









وتمّ الاتفاق على تقديم التعديلات الضرورية من قبل جهتي المبادرة تبعا لجلسات الاستماع التي عقدت في الغرض وتبعا لما تم تقديمه من ملاحظات خلال نقاشات اللجنة المتصلة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وبمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.



كما تم الاتفاق على تقديم صيغة معدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعلى ضوئها سيتم برمجة عدد من جلسات الاستماع.



