العثور على جثة متحللة داخل منزل منذ عام بالقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 13:19
      
شهدت منطقة الدرع من عمادة القطار التابعة لولاية القيروان حادثة صادمة، بعد العثور على جثة مواطن في العقد السادس من العمر متحللة داخل منزله الريفي، حيث يُرجّح أنه توفي منذ حوالي سنة دون أن يتم التفطن إلى ذلك.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، أمس، برفع الجثة وتحويلها إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة والكشف عن أي شبهة جنائية محتملة.



ووفق المعطيات الأولية، فإن الهالك كان يعيش بمفرده وانقطعت أخباره منذ نحو عام، قبل أن يكتشف عدد من الأطفال الذين كانوا يلعبون في محيط المنزل الواقعة ويبلغوا الأهالي، ليتم إعلام السلطات الأمنية التي تولت معاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد خلفت الحادثة حالة من الصدمة والحزن في صفوف المتساكنين، نظرا للمدة الطويلة التي ظلت فيها الجثة دون أن ينتبه أحد إلى غياب الهالك أو يتحقق من وضعه الصحي والاجتماعي.


