Babnet   Latest update 13:39 Tunis

قابس: حملة "أوقفوا التلوث" تؤكد تواصل التحركات السلمية الى حين ايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة وتفكيكها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1297d982b0.93108276_fmjhilpneqgok.jpg width=100 align=left border=0>
Stop Pollution/Facbook
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 12:30 قراءة: 1 د, 0 ث
      
جددت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان أصدرته الليلة الماضية، التمسك بالايقاف الفوري لنشاط الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي المسؤولة عن التسربات الغازية الأخيرة وعن حالات الاختناق الجماعي بقابس.

كما أكدت الحملة، التمسك بالمطالبة باصدار قرار سياسي يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة، وبفتح تحقيق جدي وعاجل للكشف عن المخالفين والمسؤولين عن تواصل التسربات الغازية.



وطالبت في ذات البيان، بالغاء القرارات الحكومية ليوم 05 مارس المتعلقة بتركيز الهيدروجين الأخضر ووحدة للأمونيا بقابس، مؤكدة العزم على مواصلة التحركات السلمية الى حين التفكيك الكامل للوحدات الملوثة وانهاء ما أسمتها "الجريمة البيئية"، وارساء منوال تنموي يحترم الانسان والطبيعة ويساعد على بناء مستقبل عادل وآمن لكل ابناء ولاية قابس.

يذكر ان المحكمة الابتدائية بقابس، قررت اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الانتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة، إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله إلى جلسة يوم 13 نوفمبر 2025.

وجاء قرار تأجيل الجلسة، وفق ما ذكره رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، بطلب من المحامين والأهالي لإعداد وسائل الدفاع.
وعاشت جهة قابس على مدى الأسبوعين الماضيين على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة، اثر حالات اختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، التّي تعيشها المنطقة منذ عقود. 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317147


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:08
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-20
30°-20
34°-22
22°-18
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    