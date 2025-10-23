Babnet   Latest update 10:45 Tunis

تخصيص اعتمادات بقيمة 1.8 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي بزغوان

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
تستعد المصالح الجهوية للشباب والرياضة بولاية زغوان بالاشتراك مع بلدية زغوان لإعادة تهيئة وتعشيب ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي بزغوان. 
وأفاد لسعد بن حميدة مدير الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة لـ "وات" في هذا السياق أن وزارة الإشراف خصصت اعتمادا بقيمة 1 فاصل 2 مليون دينار لإعادة تعشيب الملعب خلال الأسابيع القليلة القادمة مضيفا أنه تم نشر إعلان طلب العروض لاختيار المقاولة التي ستتولى إنجاز أشغال التعشيب فيما رصدت بلدية المكان اعتمادا بقيمة 600 ألف دينار لتهيئة حجرات الملابس وتجهيزها وصيانة أجزاء من الملعب وإتمام  أشغال التنوير. 
وللإشارة فإن هذا الملعب أنجز سنة 2010 ولم يتم استغلاله بسبب تسجيل إخلالات فنية في أرضية الملعب انذاك ليتعرض إثرها إلى التخريب والسرقة علما وأن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي كان قد اطلع على وضعية الملعب خلال الزيارة التي قام بها إلى الجهة يوم 25 جوان 2025.


