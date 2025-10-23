تخصيص اعتمادات بقيمة 1.8 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي بزغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9f816c861a4.28636023_fqlikmhgenpjo.jpg width=100 align=left border=0>

تستعد المصالح الجهوية للشباب والرياضة بولاية زغوان بالاشتراك مع بلدية زغوان لإعادة تهيئة وتعشيب ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي بزغوان.

وأفاد لسعد بن حميدة مدير الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة لـ "وات" في هذا السياق أن وزارة الإشراف خصصت اعتمادا بقيمة 1 فاصل 2 مليون دينار لإعادة تعشيب الملعب خلال الأسابيع القليلة القادمة مضيفا أنه تم نشر إعلان طلب العروض لاختيار المقاولة التي ستتولى إنجاز أشغال التعشيب فيما رصدت بلدية المكان اعتمادا بقيمة 600 ألف دينار لتهيئة حجرات الملابس وتجهيزها وصيانة أجزاء من الملعب وإتمام أشغال التنوير.

وللإشارة فإن هذا الملعب أنجز سنة 2010 ولم يتم استغلاله بسبب تسجيل إخلالات فنية في أرضية الملعب انذاك ليتعرض إثرها إلى التخريب والسرقة علما وأن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي كان قد اطلع على وضعية الملعب خلال الزيارة التي قام بها إلى الجهة يوم 25 جوان 2025.