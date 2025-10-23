المسرح الوطني التونسي وبيت الحكمة ينظمان بتوزر ندوة فكرية حول "أسئلة الهوية والغيرية وتمثلات الذاتية في المسرح التونسي"

تنظم مؤسسة المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، ندوة فكرية بتوزر يومي 25 و26 أكتوبر بعنوان "المسرح التونسي: أسئلة الهوية والغيرية وتمثلات الذاتية، نحو مدرسة مسرحية تونسية؟"

وتلتئم هذه الندوة ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" التي تقام من 24 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025. ويتولى إدارتها الدكتور الباحث عبد الحليم المسعودي بتنسيق من سحر الرياحي.

وتطرح الندوة أسئلة جوهرية تتعلق بمدى قدرة المسرح التونسي على صياغة هوية فنية وجمالية متفردة، واستيعاب المفاهيم المعاصرة مثل "التأصيل" و"الخصوصية" و"الكونية" و"ما بعد الحداثة" و"الدرامي وما بعد الدرامي"، وذلك في ظل التحولات المجتمعية والثقافية الراهنة والتحديات التي تفرضها العولمة على التنوّع الثقافي والخيال المسرحي.



وتأتي هذه الندوة في سياق ثقافي وفكري يسعى إلى مساءلة المنجز المسرحي التونسي والبحث في خصوصياته الجمالية والفكرية وفي علاقته بالهوية الوطنية والحداثة، من خلال طرح أسئلة الذات والغيرية والبحث عن ملامح "مدرسة" مسرحية تونسية قادرة على بلورة خصوصيتها داخل المشهد المسرحي العربي والدولي.وفي الورقة التقديمية للندوة، يؤكد معز المرابط المدير العام للمسرح الوطني التونسي، أن المسرح التونسي نشأ في "زمن عاصف" كما وصفه الناقد توفيق بكار، زمن كانت فيه البلاد ترزح تحت الاستعمار، فكان المسرح فضاء للمقاومة الثقافية ولتأكيد الذات الوطنية في مواجهة محاولات الطمس والهيمنة. ومع الاستقلال، تواصل هذا التلازم بين الوعي الوطني والممارسة المسرحية ليتحول المسرح إلى رافد من روافد التحديث الاجتماعي، قبل أن يسعى المبدعون لاحقا إلى تحريره من سلطة الدولة ومركزيتها عبر بيانات ومبادرات شكلت محطات فارقة في تاريخه.ويشارك في الندوة ثلة من الأكاديميين والباحثين والمبدعين من مختلف الجامعات والفضاءات المسرحية التونسية. وتنقسم أشغالها إلى محورين أساسيين: الأول بعنوان "أسئلة الهوية والغيرية وتمثلات الذاتية"، ويضم جلستين علميتين تُقدّم خلالهما عدد من المداخلات منها "تصورات الهوية والغيرية في المسرح التونسي بين التأصيل والتثاقف" للدكتور محمد المديوني، و"توفيق الجبالي "نحو هوية مسرحية تونسية للدكتور حسام المسعدي و"المسرح التونسي مقاربة أنثروبولوجية" للدكتور نزار السعيدي، إلى جانب مساهمات أخرى تتناول تجارب مرجعية وتجليات الذاتية في المسرح التونسي.أما المحور الثاني، فيُطرح يوم الأحد 26 أكتوبر تحت عنوان "نحو مدرسة مسرحية تونسية؟"، ويتناول مداخلات تبحث في موقع المسرح التونسي ضمن المشهد الثقافي العالمي من بينها "المسرح وديكولونيالية المتخيل: الجسد والخطاب والخيال" للدكتورة أم الزين بالشّيخة و"في البحث عن جماليات التحرر وتجاوز سلطة الأنموذج" للطاهر بن قيزة و"المسرح التونسي باحثا عن لغته" لعبد الحليم المسعودي، إضافة إلى مداخلات أخرى تستعرض تجارب مبدعين تونسيين من أجيال مختلفة مثل الحبيب شبيل وتوفيق الجبالي وجليلة بكار ورجاء بن عمار والفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري.وستُختتم أعمال الندوة بجلسة نقاش مفتوح تفاعلي حول سؤال مركزي: هل يمكن الحديث فعلا عن "مدرسة" مسرحية تونسية؟ وما مدى وجاهة هذا التصور أمام تعدد التجارب الفردية وتنوع الرؤى الجمالية والفكرية في الساحة المسرحية؟ومن المنتظر أن تُتوّج الندوة بإصدار عدد خاص من مجلة الأكاديمية التابعة لبيت الحكمة، يتضمن أعمال المشاركين ومداخلاتهم توثيقا لهذا اللقاء الفكري الذي يسعى إلى إعادة قراءة المشهد المسرحي التونسي في ضوء أسئلته القديمة المتجددة حول الهوية والذات والحداثة.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي الذي تنظمه مؤسسة المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد تقام من 24 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025. وتتوزع فعاليات هذه الدورة على مرحلتين: الأولى بمدينة توزر من 24 إلى 30 أكتوبر، وتشمل العروض المسرحية والملتقيات الفكرية، فيما تُقام المرحلة الثانية في تونس العاصمة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر وتتضمن عروض المسابقة الرسمية التي تشمل 14عرضا مسرحيا وكذلك عرض الاختتام "عربون 3" للفقيد الفنان والمخرج فاضل الجزيري الذي سيتم أيضا تكريمه رفقة الفقيد أنور الشعافي بقسم خاص يُعنى بأعمالهما تحت عنوان "شاشات المواسم". كما يكرّم المهرجان الفنان التشكيلي الفقيد عادل مقديش بمعرض خاص وذلك بالتعاون مع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.