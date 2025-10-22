Babnet   Latest update 22:03 Tunis

بنزرت: النظر في سبل إنجاح الاستراتيجية الوطنية والخطّة الجهوية للتوقي من داء الكلب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 21:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
نظرت  اللجنة الجهوية للحد من تداعيات الامراض الحيوانية ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الأربعاء بمقر الولاية، في سبل  رفع درجات التوقي من داء الكلب ومكافحته وإنجاح الاستراتيجية الوطنية والخطّة الجهوية المعدّة في الغرض.

  وأشار  والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، إلى الدور المحوري للجنة ونظيراتها المحلية في التصدي لكل الامراض الحيوانية ولاسيما منها داء الكلب ومقاومة الكلاب السائبة والحد من انتشارها.



 وشدّد على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع المتدخلين من خلال تنفيذ حملات المراقبة الصحية الحيوانية في جميع مناطق الولاية، وتنفيذ برنامج إستقصائي مشفوع بحملات تحسيسية وتوعوية، وتكثيف حملات تلقيح الكلاب، واعتماد بقية الحلول والطرق العلمية بالتوازي مع حملات القنص في الحدّ من ظاهرة الكلاب السائبة، وإقرار حملات مشتركة في الغرض في جميع النقاط السوداء، وذلك بالتنسيق مع مصالح جمعية الصيادين وبقية الهياكل المعنية البلدية منها والامنية وغيرها، بما من شأنه ضمان صحة المواطن والحدّ من تداعيات هذا الداء.
وأكّد على أهمية دور النسيج الجمعياتي والاعلامي  في الغرض وبالاخص الدور الموكول  للبلديات  في إزالة كل مظاهر التلوث والفضلات بانواعها باعتبارها مكامن انتشار عدوى داء الكلب.
 من جهتهم، أشار الحضور (المعتمدون والكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات ، والمصالح الإدارية والأمنية والصحية والبيطرية المنظماتية والجمعياتية ذات العلاقة)،  الى أن مجمل الاشكاليات اللوجستية العالقة، وأكّدوا انخراطهم الجماعي في الحلول والاجراءات الادارية والميدانية والصحية التي من شأنها إنجاح الخطة الجهوية للحدّ من مزيد انتشار الكلاب السائبة، ومكافحة داء الكلب.


