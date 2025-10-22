كأس العالم لكرة القدم للاصاغر دون 17 سنة: قائمة المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e90e5281e191.71570127_gkqfljmeihonp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب التونسي المدعوين للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للأصاغر تحت 17 سنة التي ستقام بدولة قطر من 3 إلى 27 نوفمبر 2025:



حراسة المرمى





* سليم بوعسكر (روما الإيطالي)



* يوسف الوسلاتي (النجم الرياضي الساحلي)

* خيري بن عثمان (الترجي الرياضي التونسي)

خط الدفاع

* علي جابر (بولونيا الإيطالي)

* عبد السلام عقيد (النادي الرياضي الصفاقسي)

* محمد أمين بن علي (الملعب التونسي)

* خليل دواس (النجم الرياضي الساحلي)

* أيوب قريرة (الترجي الرياضي التونسي)

* مهدي التليلي (موناكو الفرنسي)

* لؤي غضبان (النجم الرياضي الساحلي)



وسط الميدان

* إلياس الضاوي (الأولمبي الباجي)

* آدم غلاب (باريس سان جيرمان الفرنسي)

* مازن سلامة (الاتحاد المنستيري)

* زيد الدين حسني (نيس الفرنسي)

* سيف الحاج عبد الله (وسترلو البلجيكي)



خط الهجوم

* ياسين بن محمود (أنجي الفرنسي)

* عزيز شعبان (النادي الرياضي البنزرتي)

* فادي الطياشي (النادي الإفريقي)

* أنيس السعيدي (سان دييغو الأمريكي)

* وسيم سلامة (باريس سان جيرمان الفرنسي)

* أمان الله التواتي (الترجي الرياضي التونسي)



مجموعة المنتخب التونسي في الدور الأول

سيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات:



* الأرجنتين

* بلجيكا

* فيجي

