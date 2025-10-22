Babnet   Latest update 17:35 Tunis

كأس العالم لكرة القدم للاصاغر دون 17 سنة: قائمة المنتخب التونسي

في ما يلي قائمة لاعبي المنتخب التونسي المدعوين للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للأصاغر تحت 17 سنة التي ستقام بدولة قطر من 3 إلى 27 نوفمبر 2025:

حراسة المرمى


* سليم بوعسكر (روما الإيطالي)

* يوسف الوسلاتي (النجم الرياضي الساحلي)
* خيري بن عثمان (الترجي الرياضي التونسي)
خط الدفاع

* علي جابر (بولونيا الإيطالي)
* عبد السلام عقيد (النادي الرياضي الصفاقسي)
* محمد أمين بن علي (الملعب التونسي)
* خليل دواس (النجم الرياضي الساحلي)
* أيوب قريرة (الترجي الرياضي التونسي)
* مهدي التليلي (موناكو الفرنسي)
* لؤي غضبان (النجم الرياضي الساحلي)

وسط الميدان

* إلياس الضاوي (الأولمبي الباجي)
* آدم غلاب (باريس سان جيرمان الفرنسي)
* مازن سلامة (الاتحاد المنستيري)
* زيد الدين حسني (نيس الفرنسي)
* سيف الحاج عبد الله (وسترلو البلجيكي)

خط الهجوم

* ياسين بن محمود (أنجي الفرنسي)
* عزيز شعبان (النادي الرياضي البنزرتي)
* فادي الطياشي (النادي الإفريقي)
* أنيس السعيدي (سان دييغو الأمريكي)
* وسيم سلامة (باريس سان جيرمان الفرنسي)
* أمان الله التواتي (الترجي الرياضي التونسي)

مجموعة المنتخب التونسي في الدور الأول

سيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات:

* الأرجنتين
* بلجيكا
* فيجي


