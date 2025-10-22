Babnet   Latest update 15:56 Tunis

جوائز الكاف 2025: حضور تونسي بارز.. المنتخب ودحمان والشعباني والطرابلسي ضمن المرشحين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8f11c879f34.69974815_iljgeonqhkpfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 15:56 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل لسنة 2025 في مختلف الأصناف، حيث سجّل الحضور التونسي حضورًا لافتًا من خلال ترشيح المنتخب الوطني، والحارس أيمن دحمان، والمدربين سامي الطرابلسي ومعين الشعباني.

الإنجازات التونسية ضمن الترشيحات


* المنتخب التونسي: ضمن قائمة أفضل المنتخبات الإفريقية لسنة 2025.

* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي): مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة.
* سامي الطرابلسي (المدرب الوطني): مرشح لجائزة أفضل مدرب.
* معين الشعباني (نهضة بركان المغربي): مرشح ضمن نفس الفئة بعد النجاحات التي حققها مع فريقه.

قائمة أبرز الترشيحات في جوائز الكاف 2025

جائزة أفضل لاعب (رجال)

محمد صلاح، أشرف حكيمي، فيكتور أوسيمين، فيستون ماييلي، زامبو أنغيسا، سيرهو غيراسي، وآخرون.

جائزة أفضل حارس مرمى

أندري أونانا، ياسين بونو، إدوارد ميندي، رونوان ويليامز، وأيمن دحمان (تونس).

جائزة أفضل لاعب في الأندية

تضم أسماء بارزة من أندية الأهلي المصري، بيراميدز، نهضة بركان، الجيش الملكي، سيمبا وغيرهم.

جائزة أفضل مدرب

ضمن القائمة:

* سامي الطرابلسي (تونس)
* معين الشعباني (نهضة بركان)
* وليد الركراكي (المغرب)
* حسام حسن (مصر)
* مدربو منتخبات الرأس الأخضر والسنغال ومدغشقر وغيرهم.


جائزة أفضل منتخب

تونس – الجزائر – المغرب – السنغال – مصر – كوت ديفوار – غانا – جنوب إفريقيا – الرأس الأخضر – منتخب المغرب تحت 20 سنة.


جائزة أفضل نادٍ

شباب بلوزداد، أسيك ميموزا، بيراميدز، نهضة بركان، ماميلودي صن داونز، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني وغيرهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317091


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
30°-20
28°-21
31°-20
29°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    