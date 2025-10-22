جوائز الكاف 2025: حضور تونسي بارز.. المنتخب ودحمان والشعباني والطرابلسي ضمن المرشحين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل لسنة 2025 في مختلف الأصناف، حيث سجّل الحضور التونسي حضورًا لافتًا من خلال ترشيح المنتخب الوطني، والحارس أيمن دحمان، والمدربين سامي الطرابلسي ومعين الشعباني.



الإنجازات التونسية ضمن الترشيحات



قائمة أبرز الترشيحات في جوائز الكاف 2025



جائزة أفضل لاعب (رجال)



جائزة أفضل حارس مرمى



جائزة أفضل لاعب في الأندية



جائزة أفضل مدرب



جائزة أفضل منتخب



جائزة أفضل نادٍ



: ضمن قائمة أفضل المنتخبات الإفريقية لسنة 2025.(النادي الصفاقسي): مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة.(المدرب الوطني): مرشح لجائزة أفضل مدرب.(نهضة بركان المغربي): مرشح ضمن نفس الفئة بعد النجاحات التي حققها مع فريقه.محمد صلاح، أشرف حكيمي، فيكتور أوسيمين، فيستون ماييلي، زامبو أنغيسا، سيرهو غيراسي، وآخرون.أندري أونانا، ياسين بونو، إدوارد ميندي، رونوان ويليامز، وأيمن دحمان (تونس).تضم أسماء بارزة من أندية الأهلي المصري، بيراميدز، نهضة بركان، الجيش الملكي، سيمبا وغيرهم.ضمن القائمة:* سامي الطرابلسي (تونس)* معين الشعباني (نهضة بركان)* وليد الركراكي (المغرب)* حسام حسن (مصر)* مدربو منتخبات الرأس الأخضر والسنغال ومدغشقر وغيرهم.تونس – الجزائر – المغرب – السنغال – مصر – كوت ديفوار – غانا – جنوب إفريقيا – الرأس الأخضر – منتخب المغرب تحت 20 سنة.شباب بلوزداد، أسيك ميموزا، بيراميدز، نهضة بركان، ماميلودي صن داونز، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني وغيرهم.