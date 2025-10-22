جوائز الكاف 2025: حضور تونسي بارز.. المنتخب ودحمان والشعباني والطرابلسي ضمن المرشحين
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل لسنة 2025 في مختلف الأصناف، حيث سجّل الحضور التونسي حضورًا لافتًا من خلال ترشيح المنتخب الوطني، والحارس أيمن دحمان، والمدربين سامي الطرابلسي ومعين الشعباني.
الإنجازات التونسية ضمن الترشيحات
* المنتخب التونسي: ضمن قائمة أفضل المنتخبات الإفريقية لسنة 2025.
* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي): مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة.
* سامي الطرابلسي (المدرب الوطني): مرشح لجائزة أفضل مدرب.
* معين الشعباني (نهضة بركان المغربي): مرشح ضمن نفس الفئة بعد النجاحات التي حققها مع فريقه.
قائمة أبرز الترشيحات في جوائز الكاف 2025
جائزة أفضل لاعب (رجال)محمد صلاح، أشرف حكيمي، فيكتور أوسيمين، فيستون ماييلي، زامبو أنغيسا، سيرهو غيراسي، وآخرون.
جائزة أفضل حارس مرمىأندري أونانا، ياسين بونو، إدوارد ميندي، رونوان ويليامز، وأيمن دحمان (تونس).
جائزة أفضل لاعب في الأنديةتضم أسماء بارزة من أندية الأهلي المصري، بيراميدز، نهضة بركان، الجيش الملكي، سيمبا وغيرهم.
جائزة أفضل مدربضمن القائمة:
* سامي الطرابلسي (تونس)
* معين الشعباني (نهضة بركان)
* وليد الركراكي (المغرب)
* حسام حسن (مصر)
* مدربو منتخبات الرأس الأخضر والسنغال ومدغشقر وغيرهم.
