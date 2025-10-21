Babnet   Latest update 21:10 Tunis

شهر أكتوبر الوردي: وزارة الأسرة تنظم لقاءات توعوية وعيادات طبية للوقاية وللكشف المبكر عن سرطان الثدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 20:47
      
تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، طيلة شهر أكتوبر وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي وشهر أكتوبر الوردي، قوافل ولقاءات توعوية وعيادات طبية للوقاية وللكشف المبكر عن سرطان الثدي.
 
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها الثلاثاء، أن المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة تواصل بالتعاون مع مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والهياكل الجهوية والجمعيات الشريكة، تنظيم لقاءات تثقيفية حول سرطان الثدي وعيادات ميدانية ومتنقلة لفائدة النساء والفتيات بمختلف جهات الجمهورية وخاصة بالمناطق الريفية وذات الأولويّة.

 

وفي هذا الإطار نظمت الوزارة اليوم بالمركز الوطني للإعلاميّة الموجهة للطفل يوما توعويّا وتثقيفيّا لمكافحة سرطان الثدي وفحوصات مجانية لفائدة النساء من إطارات وأعوان الوزارة ومؤسساتها.
 
وتضمن هذا اليوم المنتظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فحوصات مجانيّة أمّنها فريق طبيّ وشبه طبيّ مختصّ في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرّحم إلى جانب حصص تثقيفيّة حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
 
ويهدف هذا اليوم التوعوي إلى تعزيز الوعي الصحي للوقاية من مرض سرطان الثدي والتقصّي المبكر عنه، وفق بلاغ وزارة الأسرة.


