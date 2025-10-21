وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين الى اتباع الممارسات الجيدّة لمكافحة الذبابة المتوسطية المتكاثرة على الفواكه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، الفلاحين، الذين يعتمدون على المداواة الأرضية وخاصة الكيميائية، الى اتباع الممارسات الجيدّة لمكافحة الذبابة المتوسطية المتكاثرة على الفواكه.



وحثت الوزارة، في هذا الصدد، الفلاحين على استعمال مبيد مصادق عليه ضد الذبابة المتوسطية على غراسات القوارص، حسب قائمة المبيدات الفلاحية المرخص لها من المصالح المختصة التابعة لها، مع احترام الجرعة المنصوص عليها بالقائمة.









ويتعين على الفلاحين، وفق المصدر ذاته، احترام فترة ما قبل الجني المنصوص عليها على عبوة المبيد، وذلك لتفادي رواسب المبيدات بالثمار وللحفاظ على صحة المستهلك، مع الأخذ بعين الإعتبار الأصناف المبكرّة للقوارص في البستان نفسه.



وشددت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، على وجوب الحرص على تطبيق التوصيات المذكورة وذلك للحفاظا على المحصول كمّا وكيفا.

