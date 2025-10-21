Babnet   Latest update 19:49 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026 وبرنامج الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6211505fe41436.09626022_plkmfnoqijheg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 19:32
      
تنطلق نهاية الأسبوع الجاري منافسات المرحلة الأولى من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستُقام مبارياتها أيام الجمعة 24 والسبت 25 أكتوبر 2025، وسط ترقّب جماهيري كبير نظراً لقيمة المواجهات المبرمجة بين أبرز الأندية التونسية.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة الافتتاحية:



المجموعة الثانية

الجمعة 24 أكتوبر 2025

* القاعة الأولمبية بسوسة – الساعة 16:00
🏐 النجم الساحلي × النادي الصفاقسي

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة حمام الأنف – الساعة 16:00
🏐 نادي حمام الأنف × اتحاد النقل بصفاقس

* قاعة صفاقس – الساعة 16:00
🏐 اتصالات صفاقس × فتح حمام الغزاز

المجموعة الأولى

السبت 25 أكتوبر 2025

* قاعة الزواوي – الساعة 16:00
🏐 الترجي الرياضي × مستقبل المرسى

* قاعة المشاتل بالبلفيدير – الساعة 17:00
🏐 الزيتونة الرياضية × الأولمبي القليبي

📝 ملاحظة

تم تأجيل مباراة سعيدية سيدي بوسعيد ومولودية بوسالم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة.


Babnet

