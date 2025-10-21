بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026 وبرنامج الجولة الافتتاحية
تنطلق نهاية الأسبوع الجاري منافسات المرحلة الأولى من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستُقام مبارياتها أيام الجمعة 24 والسبت 25 أكتوبر 2025، وسط ترقّب جماهيري كبير نظراً لقيمة المواجهات المبرمجة بين أبرز الأندية التونسية.
وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة الافتتاحية:
المجموعة الثانية
الجمعة 24 أكتوبر 2025* القاعة الأولمبية بسوسة – الساعة 16:00
🏐 النجم الساحلي × النادي الصفاقسي
السبت 25 أكتوبر 2025* قاعة حمام الأنف – الساعة 16:00
🏐 نادي حمام الأنف × اتحاد النقل بصفاقس
* قاعة صفاقس – الساعة 16:00
🏐 اتصالات صفاقس × فتح حمام الغزاز
المجموعة الأولى
السبت 25 أكتوبر 2025* قاعة الزواوي – الساعة 16:00
🏐 الترجي الرياضي × مستقبل المرسى
* قاعة المشاتل بالبلفيدير – الساعة 17:00
🏐 الزيتونة الرياضية × الأولمبي القليبي
