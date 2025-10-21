المهدية: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 4 نوفمبر القادم وتقديرات بإنتاج 140 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/oliviers.jpg width=100 align=left border=0>

حدّدت جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية المهدية، تاريخ 4 نوفمبر المقبل لانطلاق موسم جني الزيتون بكامل معتمديات الجهة، ليتواصل إلى غاية 31 مارس 2026، وسط تقديرات بإنتاج 140 ألف طن من الزيتون و28 ألف طن من الزيت، مقابل 110 آلاف طن من الزيتون و22 ألف طن من الزيت خلال الموسم المنقضي، أي بزيادة تفوق 20 بالمائة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.



وأعلن والي الجهة أنيس العذاري، لدى إشرافه على الجلسة، عن افتتاح أول سوق موسمية لبيع الزيت والزيتون بمنطقة السواسي لتكون داعما لصغار المنتجين، مشدّدا على أهمية تأمين الصابة وضمان الظروف المناسبة لعمليات الجني والنقل والتحويل.





ودعا إلى مضاعفة الجهود لفتح المسالك وتهيئتها، لضمان سهولة النقل من الضيعات إلى المعاصر علاوة على مراقبة عمليات سكب مادة المرجين.





وينتظر أن يوفر موسم جني الزيتون بولاية المهدية أكثر من 5ر1 مليون يوم عمل، علما أن الجهة تتوفر على ما يقارب عن 7ر5 ملايين شجرة زيتون تمتد على مساحة تناهز 160 ألف هكتار منها 80 ألف هكتار مغروسة زياتين بيولوجية.

كما تضمّ الجهة 230 وحدة تحويل منها 65 معصرة بيولوجية و193 معصرة ذات نظام عمل متواصل، فيما يمثل القطاع 20 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي للجهة.