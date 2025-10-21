Babnet   Latest update 19:49 Tunis

المهدية: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 4 نوفمبر القادم وتقديرات بإنتاج 140 ألف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/oliviers.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 18:25 قراءة: 0 د, 56 ث
      
حدّدت جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية المهدية، تاريخ 4 نوفمبر المقبل لانطلاق موسم جني الزيتون بكامل معتمديات الجهة، ليتواصل إلى غاية 31 مارس 2026، وسط تقديرات بإنتاج 140 ألف طن من الزيتون و28 ألف طن من الزيت، مقابل 110 آلاف طن من الزيتون و22 ألف طن من الزيت خلال الموسم المنقضي، أي بزيادة تفوق 20 بالمائة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.

وأعلن والي الجهة أنيس العذاري، لدى إشرافه على الجلسة، عن افتتاح أول سوق موسمية لبيع الزيت والزيتون بمنطقة السواسي لتكون داعما لصغار المنتجين، مشدّدا على أهمية تأمين الصابة وضمان الظروف المناسبة لعمليات الجني والنقل والتحويل.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لفتح المسالك وتهيئتها، لضمان سهولة النقل من الضيعات إلى المعاصر علاوة على مراقبة عمليات سكب مادة المرجين.


وينتظر أن يوفر موسم جني الزيتون بولاية المهدية أكثر من 5ر1 مليون يوم عمل، علما أن الجهة تتوفر على ما يقارب عن 7ر5 ملايين شجرة زيتون تمتد على مساحة تناهز 160 ألف هكتار منها 80 ألف هكتار مغروسة زياتين بيولوجية.
كما تضمّ الجهة 230 وحدة تحويل منها 65 معصرة بيولوجية و193 معصرة ذات نظام عمل متواصل، فيما يمثل القطاع 20 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي للجهة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317048


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:37
15:10
12:11
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
29°-20
28°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    