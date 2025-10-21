بنزرت: إمضاء اتفاقية شراكة لتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بين مكتب المصاحبة والإدارة الجهوية للشؤون الدينية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7a6077b8181.91153411_mehqlknfojigp.jpg width=100 align=left border=0>

تم، اليوم الثلاثاء، امضاء "إتفاقية شراكة لتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة"، بين مكتب المصاحبة ببنزرت والإدارة الجهوية للشؤون الدينية.

وتتنزل إتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها خلال موكب انتظم بمقر الولاية باشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب بين قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالجهة ورئيس مكتب المصاحبة محمد إدريس، والمدير الجهوي للشؤون الدينية الهادي الغريبي، في إطار تطبيق الفصلين 15 مكرر و17 من المجلة الجزائية، بهدف تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بغاية إعادة تاهيل وادماج الأشخاص المحكوم عليهم داخل المجتمع وبالتالي الحد من ظاهرة العود وتكريس قيمة العمل لدى هذه الفئة من المجتمع، علاوة عن تكريس ثقافة العقوبات غير السالبة للحرية على مستوى الجهة وغيرها من الأهداف الحضارية .

واعرب والي بنزرت بالمناسبة عن تقديره لمجهودات كافة العاملين بمكتب المصاحبة ببنزرت ووزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وبقية الهياكل المتداخلة في المجال ، في تكريس مقومات انسنة العقوبة وتدعيم الية وبرامج الإصلاح والتاهيل لضمان حسن ادماج المفرج عنهم، و المساهمة الفاعلة في تكريس جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمساجين، علاوة عن التفاعل الإيجابي والمثمر الذي وجدته المبادرة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بدعم من وزارة الاشراف ، في المشاركة الايجابية في إنجاح ونشر ثقافة الوعي الاجتماعي بأهمية هذه الالية المجددة وذات المعاني والاهداف السامية من خلال العمل على احتضان المعنيين وتسهيل إعادة ادماجهم بين المجتمع التونسي بكل نجاعة.





وأضاف ان مصالح الولاية منفتحة على جميع المبادرات المماثلة التي من شانها مزيد التعريف بهذه الالية النموذجية والمجددة، على غرار رعاية مقترح تنسيق اعمال ملتقى اعلامي وتحسيسي جهوي يجمع مختلف المصالح الجهوية العمومية ومكتب المصاحبة .



يشار الى ان مكتب المصاحبة ببنزرت يقع مقره بمحكمة الاستئناف ببنزرت ، ويراسه، وفق وثيقة تعريفية معدة في الغرض ، قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مرافقين عدليين، متكونين في مجال المصاحبة ويعملون على تنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها في اطار مهام واهداف محددة ، ومن مهام المكتب الاتصال بالمؤسسات وربط الصلة معهم و تحديد برنامج عمل محدد لتنفيذ العقوبة البديلة مع تحديد نوعية ومجال العمل بالمؤسسة الحاضنة ومتابعة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وقرارات السراح الشرطي، علاوة على مراقبة حسن سير برنامج العمل لفائدة المصلحة العامة وتوجيه ومساندة المحكوم عليهم والمسرحين شرطيا .

يذكر ان موكب إمضاء إتفاقية الشراكة الخاصة بتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بين مكتب المصاحبة والإدارة الجهوية للشؤون الدينية، حضره بالخصوص كل من مدير ورئيس مصلحة شؤون المودعين بسجن بنزرت المدينة والمشرف والمرافق العدلي لمكتب المصاحبة، علاوة عن رئيسي دائرتي الشؤون القانونية والشؤون السياسية بمركز الولاية.