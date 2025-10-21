بورصة تونس تقفل معاملات الثلاثاء على منحى إيجابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس" معاملات، الثلاثاء، على منحى إيجابي، وذلك للحصّة الثانية على التوالي، وزاد بنسبة 0،1 بالمائة، وأدرك النقطة 12383، في ظل معاملات بقيمة 7،7 مليون دينار، بفضل تبادل كتلة من أسهم بنك الأمان، بقيمة 2،7 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وتصدّر سهم مجمع بولينا القابضة، قائمة الإرتفاعات، خلال الحصّة، وتطوّر سعره، بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 15،670 دينار، وراكم مبادلات، بقيمة 1،1 مليون دينار دينار.









وتموقع سهم بي هاش للإيجار المالي في خانة الأسهم الأكثر ربحا، خلال الحصّة، وارتفع بنسبة 4،5 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 3،980 دينار، وسط مبادلات ضعيفة لم تتخط عتبة 5 آلاف دينار.



في المقابل، تراجع سهم "أوفيس بلاست"، بنسبة 4،5 بالمائة، ،خلال الحصّة، وبلغ سعره عند الإقفال مستوى 1،910 دينار، في ظل مبادلات هزيلة لم تتجاوز الألف دينار.



وفقد سهم الشركة العصرية للخزف، بدوره، 4،2 بالمائة، من قيمته واختتم الحصّة، عند مستوى 0،4600 دينار، ولم يجذب السهم سوى ألفي دينار.



وصنف سهم بنك الأمان، في خانة الاسهم الأكثر تبادلا، واستأثر ب3،2 مليون دينار، وأقفل السهم عند مستوى 45،500 دينار، بعد زيادة سعره، بنسبة 3،1 بالمائة.

