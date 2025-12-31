تطاوين: تقدّم موسم جني الزيتون بأكثر من 75 بالمائة مع تسجيل تطور في الانتاج بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة بتطاوين، المنجي شنيتر، بأنّه وفق المعطيات المسجّلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، سجّل إنتاج الزيتون بالجهة تطوّرًا بنسبة 32 في المئة، في حين بلغت نسبة تقدّم عمليّة الجني أكثر من 75 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، مؤكدا أنّ المؤشّرات الحاليّة تعكس نسقًا إيجابيًّا للموسم، سواء على مستوى الجني أو التحويل، بمختلف مناطق الولاية.

وبيّن شنيتر، في تصريح لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ ولاية تطاوين تحتوي على حوالي مليونين و100 ألف شجرة زيتون، موزّعة بين نحو 2 مليون و100 ألف شجرة مطريّة وحوالي 1 مليون شجرة سقويّة، إضافة إلى الغراسات الفتية التي تمثّل عنصرًا داعمًا لتطوّر الإنتاج خلال السنوات القادمة.

واعتبر أنّ هذا المخزون النباتي الهامّ يُعدّ معطًى استراتيجيًّا يعكس تطوّر الاستثمار في قطاع الزياتين بالجهة، خاصّة في ظلّ التسهيلات والإجراءات التحفيزيّة المقدّمة للفلاحين، والتي ساهمت في التوسّع في المساحات المغروسة وتحسين مردوديّة الإنتاج وجودته.





وأضاف، في سياق متّصل، أنّ زيت الزيتون الشملالي المنتج بالجهة ذو قيمة غذائيّة وعلاجيّة عالية، حيث أثبتت التحاليل المخبريّة تميّزه على المستويين الوطني والدولي، وهو ما أكّدته الباحثة في مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدريّة إيمان الوسلاتي في تقرير نشرته مؤخّرا، ووجاء فيه أنّ زيت زيتون شملالي المنتج في تطاوين يُعدّ من أفضل الزيوت عالميًّا من حيث القيمة الغذائيّة، لاحتوائه على نسب مرتفعة من مضادّات الأكسدة وفيتامين "E"، إلى جانب خصوصيّته المرتبطة بطريقة الغراسة والمسافات الفاصلة بين الأشجار، خاصّة في منطقة الدويرات.

وأكّد أنّ المندوبية الجهويّة ستشارك بهذا الصنف في مسابقات دوليّة، إلى جانب الإعداد لتنظيم ورشة علميّة تُعنى بتثمين هذا المنتوج والمحافظة على هذا الموروث الفلاحي، مشيرا إلى أنّ معاصر الزيتون بالجهة تواصل نشاطها بانسيابيّة، مع الالتزام بالشروط الصحيّة والبيئيّة المعمول بها، خاصّة في ما يتعلّق بطرق التصرّف في مادّة المرجين والعمل على تثمينها بآليّات بديلة صديقة للبيئة تضمن ديمومة النشاط وجودة الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أنّ موسم جني الزيتون بولاية تطاوين يتواصل إلى غاية أواخر شهر فيفري 2026، وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابيّة على مستوى الكمّ والجودة.