ريال مدريد يقدم شكوى للمجلس الاعلى للرياضة اعتراضا على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي (النادي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Real-Madrid-crest.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت ادارة نادي ريال مدريد الاسباني اليوم الثلاثاء انها قامت بتقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة الإسباني احتجاجا على قرار الرابطة بإقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في مدينة ميامي الأمريكية خلال ديسمبر المقبل.

واعتبر النادي الملكي ان هذه الخطوة تعد " انتهاكا لمبدأ نزاهة المسابقة وإخلالا لتكافؤ الفرص بين الأندية " مشيرا إلى أن نقل مباراة من البطولة المحلية إلى الخارج "يغير من طبيعة البطولة ويفقدها توازنها الرياضي".

ويأتي هذا التصعيد ليكشف عمق الخلاف بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيس رابطة "الليغا" خافيير تيباس، إذ يرى الأول أن القرار يهدد هوية كرة القدم الإسبانية فيما يرى الثاني انه خطوة ضرورية لتوسيع انتشار البطولة عالميا وتعزيز حضوره التجاري في السوق الأمريكية.





والقضية ليست جديدة، فقد حاولت "الليغا" تنفيذ الفكرة عام 2018 عبر مباراة جيرونا ضد برشلونة لكن المشروع أُوقف بسبب رفض الفيفا والاتحاد الإسباني وعدد من الأندية الكبرى قبل ان تبرز الفكرة مجددا على الواجهة وسط جدل متصاعد حول شرعيتها القانونية وجدواها التسويقية.



من جانبه، طلب المجلس الأعلى للرياضة تقريرا عاجلا من الاتحاد الإسباني يوضح تفاصيل وأسباب القرار تمهيدا لاتخاذ موقف رسمي قد يحدد مصير المباراة المرتقبة.

ويرى مراقبون أن الشكوى الجديدة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني طويل الأمد بين ريال مدريد والرابطة في ظل إصرار بيريز على حماية "عدالة المنافسة" داخل حدود إسبانيا مقابل تمسك تيباس بخططه التوسيعية للبطولة نحو الخارج.

والقضية ليست جديدة، فقد حاولت "الليغا" تنفيذ الفكرة عام 2018 عبر مباراة جيرونا ضد برشلونة لكن المشروع أُوقف بسبب رفض الفيفا والاتحاد الإسباني وعدد من الأندية الكبرى قبل ان تبرز الفكرة مجددا على الواجهة وسط جدل متصاعد حول شرعيتها القانونية وجدواها التسويقية.من جانبه، طلب المجلس الأعلى للرياضة تقريرا عاجلا من الاتحاد الإسباني يوضح تفاصيل وأسباب القرار تمهيدا لاتخاذ موقف رسمي قد يحدد مصير المباراة المرتقبة.ويرى مراقبون أن الشكوى الجديدة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني طويل الأمد بين ريال مدريد والرابطة في ظل إصرار بيريز على حماية "عدالة المنافسة" داخل حدود إسبانيا مقابل تمسك تيباس بخططه التوسيعية للبطولة نحو الخارج.