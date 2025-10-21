بن عروس: الشروع في تأمين عيادات في اختصاص جراحة العظام بالمراكز الوسيطة بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3/hopitalbenarous650.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، بالتنسيق مع مركز الإصابات والحروق البليغة ومجمع الصحة الأساسية ببن عروس، في تقديم عيادات في اختصاص جراحة العظام في عدد من المراكز الوسيطة بالجهة، وذلك لتقريب الخدمة الطبية من طالبيها، وتعزيز خدمات الاختصاص في الخطّ الأول للصحة.



وأفاد المدير الجهوي للصحة ببن عروس، فرحات زهمول، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الثلاثاء، بأنّه في إطار تقريب خدمات الاختصاص من المواطنين، تم الشروع فعليًا في تقديم عيادات في اختصاص جراحة العظام بالمراكز الوسيطة بولاية بن عروس، حيث كانت الانطلاقة من المركز الوسيط بالمحمدية ثم المركز الوسيط بمرناق، على ان تتواصل بداية الأسبوع القادم بالمركز الوسيط بفوشانة.





ويؤمن هذه العيادات رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والحروق البليغة الدكتور الهادي العنابي رفقة عدد من أطباء الاختصاص في هذا القسم بمعدل حصة أسبوعية كل يوم اثنين بأحد هذه المراكز، وذلك بعد أن تم ضبط جدول زمني خاص بهذه العيادات ومواعيدها وكيفية التسجيل للاستفادة من خدماتها.



ويهدف هذا الاجراء، وفق ذات المصدر، إلى تقريب خدمات الاختصاص من المواطنين، وتجنيبهم عناء التنقل الى الأقسام الاستشفائية المختصة، وتحسين خدمات التكفل بالمرضى، وتخفيف الضغط عليها، الى جانب تعزيز الصلة بين مختلف خطوط الصحة لتقديم أفضل الخدمات لطالبيها. ويؤمن هذه العيادات رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والحروق البليغة الدكتور الهادي العنابي رفقة عدد من أطباء الاختصاص في هذا القسم بمعدل حصة أسبوعية كل يوم اثنين بأحد هذه المراكز، وذلك بعد أن تم ضبط جدول زمني خاص بهذه العيادات ومواعيدها وكيفية التسجيل للاستفادة من خدماتها.ويهدف هذا الاجراء، وفق ذات المصدر، إلى تقريب خدمات الاختصاص من المواطنين، وتجنيبهم عناء التنقل الى الأقسام الاستشفائية المختصة، وتحسين خدمات التكفل بالمرضى، وتخفيف الضغط عليها، الى جانب تعزيز الصلة بين مختلف خطوط الصحة لتقديم أفضل الخدمات لطالبيها.