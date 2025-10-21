انطلاق أشغال ملتقى الجنوب حول العلاقات التعاقدية للصندوق الوطني للتأمين على المرض

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أشغال ملتقى الجنوب حول العلاقات التعاقدية للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يتواصل من 20 الى 22 أكتوبر الجاري بفضاء معهد المناطق القاحلة بقبلي بالشراكة بين الادارة الجهوية للصحة والادارة العامة للهياكل الصحية العمومية ومركز الاعلامية بوزارة الصحة وبالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.



وأضاف جوهر المكني في تصريح ل/وات/ ان هذا الملتقى الموجه لولايات الجنوب (قبلي وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقفصة) شهد حضورا مكثفا لمديري واطارات المؤسسات الصحية بهذه الولايات الى جانب عدد من الاطباء وخاصة منهم رؤساء اللجان الطبية الذين يهمهم موضوع هذه التظاهرة واساسا موضوع الفوترة وعلاقتها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".



ولفت المكني الى ان نسبة كبيرة من تمويل المؤسسات الصحية يكون عن طريق الفوترة للكنام مؤكدا التوجه نحو اعتماد الرقمنة في مجال انجاز هذه الفوترة حيث سيتم الشروع في تطبيق تجربة نموذجية بالمستشفى الجهوي بقبلي تعرف ب "إي كنام" او الفوترة الحينية الرقمية التي تسمح بتحديد الموارد المالية لهذا المستشفى وتضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المؤسسة لمتساكني الجهة.من جهته أكد مدير العلاقات التعاقدية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لطفي الذايع أهمية الرقمنة أو التبادل الالكتروني الذي سيتم العمل به بين المؤسسات الصحية والمراكز الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض في مجال الفوترة مبرزا ان المستشفيات العمومية أصبح بامكانها اليوم ارسال فواتيرها عن طريق منصة رقمية موجودة بهذه المؤسسات الصحية لتصل الى المراكز الجهوية للكنام الذي يتولى معالجة هذه الفواتير وخلاصها عن بعد.ولفت الذايع الى انه في مرحلة اولى سيتواصل نقل الفواتير الورقية الى المراكز الجهوية الى حين الاعتماد كليا على المنصة الرقمية التي تسمح للمستشفيات بارسال ومتابعة مسار فواتيرها والمرحلة التي بلغتها في الانجاز باعتماد الحاسوب وفي وقت وجيز دون الاضطرار للتنقل مما يحسن الخدمات المسداة للمضمونين اجتماعيا و يساهم في تطوير الخدمات بالمستشفيات الجهوية.أما المدير بالادارة العامة للهياكل الصحية بوزارة الصحة عادل المناعي فقد أشار من جهته الى انه تم تنظيم دورات تكوينية في اعتماد المنصة الرقمية في مجال الفوترة لفائدة المشرفين على هذه العملية بكافة ولايات الجمهورية وتمت ملاحظة وجود نقص في تبادل المعلومات بالمؤسسات الصحية العمومية بالقدر الذي يمكن من تطبيق البروتوكول المتعلق بفوترة الخدمات الصحية تجاه الكنام.وأبرز المناعي ان هذا الملتقى يمثل دورة تكوينية تهدف لتعزيز مهارات جميع المتدخلين في المؤسسات الصحية في مجال الفوترة الرقمية للخدمات الصحية وخاصة بروتوكول سنة 2025 الذي شهد تغيرات كبيرة مقارنة بالبروتوكول السابق لسنة 2024 بإضافة أنشطة جديدة الى جانب تشريك الاطباء في عملية الترميز وذلك عبر وضعهم الرمز المناسب لكل تدخل طبي يقومون به لفائدة كل مضمون اجتماعي حتى يتم ضبطه بدقة في الفوترة لكي لا يتم رفضها من الكنام الذي يؤمن 80 بالمائة من موارد المؤسسات الطبية وهي الموارد نفسها التي تساعد في تطوير خدمات هذه المؤسسات وضبط برامج عملها.