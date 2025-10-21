ورشة عمل للمرصد الوطني لسلامة المرور بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت منذ يوم امس الاثنين، فعاليات ورشة العمل ينظمها المرصد الوطني لسلامة المرور بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بهدف تبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لجعل طرقات تونس اكثر امنا للجميع

وأوضح العميد أيمن بن ابراهيم ،رئيس اقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور صباح اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، ان الهدف الاساسي من هذه الورشة هو تجديد مؤشرات قياس الاداء، أي النظر ومناقشة خطة متابعة وتقييم مؤشرات الاداء المتعلقة بالانشطة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية

وفسر العميد ، ان هذه الورشة تاتي في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ،والتي انطلق اعدادها منذ شهر جويلية 2023 بطريقة تشاركية مع مختلف الاطراف المعنية





واضاف ان الهدف من هذه الاستراتيجية هو التخفيض من عدد قتلى حوادث المرور والاصابات الخطيرة لتصل على المدى القربيب (2025/2027) ، الى (10-) ثم على المدى المتوسط (2027/2030) ، الى (25-) وعلى المدى البعيد أي الى حدود 2034 ، ليصل التخفيض في عدد القتلى والاصابات الى (50-)



ولفت ايمن بن ابراهيم ، ان هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين ، تشهد مشاركة العديد من الاطراف ذات العلاقة على غرار رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والتجهيز والاسكان والامن والحرس الوطنيين ووكالة التعمير تونس