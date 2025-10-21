Babnet   Latest update 10:25 Tunis

البطولة العربية للجيدو للاكابر بالعراق: تونس تتوج بذهبية مسابقة الفرق للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f751e03b3896.26916649_lgjhqnomkipfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 10:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
توج المنتخب التونسي للجيدو للسيدات بذهبية مسابقة الفرق ضمن منافسات البطولة العربية التي تختتم اليوم الثلاثاء بمدينة أربيل بالعراق وذلك بتغلبه في الدور النهائي على نظيره الاردني.
وكانت زميلات اميمة البديوي قد أزحن في الدور نصف النهائي المنتخب العراقي.


يشار الى ان تونس اختتمت مشاركتها في منافسات الفردي بحصيلة 9 ميداليات (7 ذهبيات وفضيتان). وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة اميمة البديوي (48 كلغ) ومريم جمور (57 كلغ) ومرام جمور (63 كلغ) ووداد الراجحي (70 كلغ) وسوار الذوادي (+70 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (90 كلغ) وقصي بن غرس (100 كلغ)، في حين تحصل فرج الذويبي (60 كلغ) وأريج عقاب (78 كلغ) على الميداليتين الفضيتين.

ومن جهة اخرى، قرر الاتحاد العربي للجيدو منح تونس تنظيم البطولة العربية للمنتخبات والأندية (أصاغر - أواسط - أكابر) المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2026.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317015


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:37
15:10
12:11
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
28°-21
29°-20
29°-21
32°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    