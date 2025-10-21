تونس تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة لاقل من 18 و23 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة للفئتين العمريتين تحت 18 و23 عاما في بطولة العالم للشبان المقررة بمدينة مارسن التركية من 22 إلى 26 اكتوبر الجاري.

وستكون تونس ممثلة بلاعبين اثنين في صنف تحت 23 عاما هما اسامة البلطي ورائد القروي ولاعبا واحد في صنف تحت 18 عاما هو يحي السلامي.

وسيتولى المدرب الوطني وائل البلطي الاشراف الفني على مشاركة المنتخب الذي كان تحول امس الاثنين الى تركيا.