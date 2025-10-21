Babnet   Latest update 13:33 Tunis

تونس تشارك بثلاثة لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة لاقل من 18 و23 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025
      
يشارك المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة للفئتين العمريتين تحت 18 و23 عاما في بطولة العالم للشبان المقررة بمدينة مارسن التركية من 22 إلى 26 اكتوبر الجاري.
وستكون تونس ممثلة بلاعبين اثنين في صنف تحت 23 عاما هما اسامة البلطي ورائد القروي ولاعبا واحد في صنف تحت 18 عاما هو يحي السلامي.
وسيتولى المدرب الوطني وائل البلطي الاشراف الفني على مشاركة المنتخب الذي كان تحول امس الاثنين الى تركيا.


