قابس: تنفيذ الاضراب العام الجهوي مع تواصل العمل ببعض القطاعات الحيوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2801d59a6b4.80607101_pqjengfmliohk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 10:15
      
افاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل سليم الناصفي صحفي "وات" بأن الاستجابة للاضراب العام الجهوي الذي دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل، كانت اليوم الثلاثاء، بمنطقة قابس الكبرى في حدود 95 بالمائة.

وبين الناصفي ان العمل قد تواصل ببعض القطاعات الحيوية لتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، والتى من بينها خدمات الاستعجالي، واشار الى أن التفاعل الذي لقيه الاضراب العام الجهوي من قبل أهالي الجهة ومختلف القطاعات، يعكس الاجماع الحاصل حول الملف البيئي ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لهذا الملف بما يضع حدا للتلوث الصناعي ويضمن الحق الدستوري للمواطنين في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.

وتعطلت الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية، واغلقت الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق والمتاجر والمقاهي بمنطقة قابس أبوابها، وبدت الحركة شبه متوقفة بشوارع المدينة، وفق ما عاينه صحفي "وات".


