Tim’ess franchit une nouvelle étape avec une levée de fonds

Communiqué de Presse - La start-up Pine Needles Solution, connue sous le nom commercial Tim’ess, annonce avoir finalisé avec succès une levée de fonds, réalisée grâce au soutien du groupe MPBS, leader national dans la construction en bois et aussi d’un business angel, Mme Amel Bahloul.



Depuis plus de trois ans au sein de l’écosystème entrepreneurial tunisien ; Tim’ess s’engage dans la valorisation durable des déchets forestiers, en particulier les rameaux et aiguilles de pins pour produire des allume-feux naturels.



À PROPOS DE TIM’ESS

Tim’ess est une start-up tunisienne labélisée spécialisée dans la valorisation des sous-produits forestiers, notamment les aiguilles et rameaux de pins. Sa mission est de transformer les déchets forestiers en ressources durables tout en contribuant à la protection des forêts et à faire preuve de résilience face aux changements climatiques.

Cette initiative contribue à la fois à la gestion durable des forêts tunisiennes et aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030.En collaboration avec la Direction Générale des Forêts (DGF), Tim’ess a déjà mené des actions pilotes dans le gouvernorat de Zaghouan, respectant les normes environnementales et sociales en vigueur. L’entreprise ambitionne désormais de renforcer son impact en Tunisie et de se positionner sur les marchés internationaux.Les investisseurs contribuent de façon dynamique au développement de l’entreprise à différentes échelles, non seulement en finançant la phase de lancement de la production, mais aussi en partageant leurs expertises dans les domaines d’intervention successifs.Le groupe MPBS met à profit plus de 45 ans d’expérience dans divers secteurs industriels, apportant un savoir-faire technique reconnu et une solide ouverture sur les marchés internationaux. Cette expertise constitue un levier essentiel pour soutenir et accélérer l’expansion de l’entreprise à l’échelle mondiale.Parallèlement, Mme Amal Bahloul, experte en finance stratégique, accompagne la mise en place d’un système financier robuste et performant, garantissant une gestion optimale des ressources et une croissance durable.Grâce à ce financement, Tim’ess a pu lancer sa phase de production industrielle et recruter de nouveaux profils qualifiés pour soutenir l’accélération de son développement. En tant qu’entreprise sociale et solidaire, elle place l’innovation, la durabilité et l’impact socio-économique au cœur de sa stratégie et de sa vision à long terme.