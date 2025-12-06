Babnet   Latest update 20:07 Tunis

كأس العرب فيفا قطر 2025: المنتخب العراقي يحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693478a01b33d6.19069618_hfmipjqlekgon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 19:40
      
حسم المنتخب العراقي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025 بعد فوزه اليوم السبت على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجّل مهند علي الهدف الأول في الدقيقة 81، قبل أن يضيف أمجد عطوان الهدف الثاني في الدقيقة 84، مؤكداً تفوق “أسود الرافدين” ونجاعتهم الهجومية في اللحظات الحاسمة من المباراة.



وكانت الجولة قد شهدت في وقت سابق انتصار المنتخب الجزائري على البحرين بنتيجة 5-1، ما عزز صراع الصدارة بين العراق والجزائر قبل مواجهة الجولة الثالثة.

وبهذا الفوز، ارتقى المنتخب العراقي إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، ليضمن رسميًا التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثانية:

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
| ------- | ------ | ------ | --------- |
| العراق | 6 | 2 | |
| الجزائر | 4 | 2 | |
| السودان | 1 | 2 | |
| البحرين | 0 | 2 | |

وتختتم منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بمواجهتي:

* الجزائر – العراق (18:00)
* البحرين – السودان (18:00)




