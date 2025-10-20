Babnet   Latest update 17:10 Tunis

الSONEDE: تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بإقليمي تونس المدينة وباردو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 16:46
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب باقليمي تونس المدينة وباردو، منذ الساعة السابعة صباحا من اليوم الاثنين.

وعللت الشركة في بلاغ صادر عنها،الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، أنه كان نتيجة لعطب فجئي على قناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مم على مستوى شارع مفتاح سعد الله بباب سعدون تونس.



وسيشمل الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بإقليم تونس، كل من شارع مفتاح سعد الله وشارع الولايات المتحدة وحي سكيك راس الطابية ونهج الحبيب بوقطفة ونهج القيروان ونهج ليتوانيا ونهج بولونيا ونهج ريقا ونهج الجريد، اضافة الى نهج طهران وثكنة مفتاح سعد الله وثكنة نهج القيروان وبنك الدم وثكنة نهج بولونيا ببا سعد سعدون واقليم باردو.

ومن بين المناطق المعنية بإقليم باردو نجد شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه وشارع الحبيب بوقطفة منطقة الحنايا.

وينتظر، وفق المصدر ذاته ، استئناف التوزيع بصفة تدريجية، ابتداء من الساعة الخامسة مساء من اليوم الاثنين.


