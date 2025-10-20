Babnet   Latest update 20:08 Tunis

سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة تقرر اسناد منحة وطنية لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f67a771c2aa5.97387120_ghiofemlnqkpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 19:46 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت، سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، أنه تقرر اسناد منحة وطنية لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج، المزاولين لتعليمهم العالي بالمؤسسات العمومية بالبلاد التونسية دون سواهم.

وفسرت السفارة في بلاغ لها، تم نشره بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه المنحة التي تأتي تطبيقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 09 أكتوبر 2012، والمتعلق بضبط شروط وطرق اسناد وتجديد المنح الوطنية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، أنه وللتمتع بهذه المنحة يشترط أن يكون الدخل الصافي السنوي لاولياء المترشحين يقل عن الاجر الادنى السنوي المضمون ببلد الاقامة.



ويتمتع الطلبة، وفق ذات البلاغ، بمنحة شهرية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويمكن اسناد منحة تكلفة اضافية مخصصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية ويساوي مقدارها منحة شهر واحد ويستثنى من التمتع بهذه المنحة الاضافية الطلبة الراسبون وطلبة الدكتوراه.

كما يتمتع الطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المتحصلين على المنحة الوطنية بمجانية السفر ذهابا وايابا بين تونس ومقر اقامة العائلة مرة في السنة.

ويشترط على الراغبين في الحصول على هذه المنحة تقديم ملفات ترشحهم الى السفارة في أجل أقصاه، يوم 15 جانفي 2026، مرفقة بالمطبوعة المعدة للغرض في موقع الواب الخاص بديوان الخدمات الجامعية الراجعين اليه بالنظر والوثائق المطلوبة بما في ذلك وثيقة تبين الاجر الادنى السنوي المضمون ببلد الاقامة لأولياء المترشحين، حسب نفس المصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316994


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    