سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة تقرر اسناد منحة وطنية لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج

أعلنت، سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، أنه تقرر اسناد منحة وطنية لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج، المزاولين لتعليمهم العالي بالمؤسسات العمومية بالبلاد التونسية دون سواهم.



وفسرت السفارة في بلاغ لها، تم نشره بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه المنحة التي تأتي تطبيقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 09 أكتوبر 2012، والمتعلق بضبط شروط وطرق اسناد وتجديد المنح الوطنية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، أنه وللتمتع بهذه المنحة يشترط أن يكون الدخل الصافي السنوي لاولياء المترشحين يقل عن الاجر الادنى السنوي المضمون ببلد الاقامة.









ويتمتع الطلبة، وفق ذات البلاغ، بمنحة شهرية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويمكن اسناد منحة تكلفة اضافية مخصصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية ويساوي مقدارها منحة شهر واحد ويستثنى من التمتع بهذه المنحة الاضافية الطلبة الراسبون وطلبة الدكتوراه.



كما يتمتع الطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج المتحصلين على المنحة الوطنية بمجانية السفر ذهابا وايابا بين تونس ومقر اقامة العائلة مرة في السنة.



ويشترط على الراغبين في الحصول على هذه المنحة تقديم ملفات ترشحهم الى السفارة في أجل أقصاه، يوم 15 جانفي 2026، مرفقة بالمطبوعة المعدة للغرض في موقع الواب الخاص بديوان الخدمات الجامعية الراجعين اليه بالنظر والوثائق المطلوبة بما في ذلك وثيقة تبين الاجر الادنى السنوي المضمون ببلد الاقامة لأولياء المترشحين، حسب نفس المصدر.