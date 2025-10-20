حجز أكثر من 29 طنًا من المواد الغذائية وحوالي 4 آلاف لتر من المياه الفاسدة بعدد من الولايات

حجزت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفرق الأمنية والبلدية، خلال الأيام الأخيرة، أكثر من 29 طنًا من المواد الغذائية وحوالي 4 آلاف لتر من المياه الفاسدة أو المخزّنة في ظروف غير صحية بعدد من الولايات حسب بلاغ الهيئة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى ان الفريق المركزي المتنقّل التابع للإدارة المركزية للهيئة بولاية نابل حجز 13.2 طن من القرع الأحمر المخزّن في ظروف سيئة جدًا تولى اتلافها وتحرير محضر عدلي في الغرض.



ونفّذت فرق المراقبة التابعة للهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني والحرس البلدي حملة رقابية استهدفت المجازر ومحلات الشواء، بولاية بن عروس أسفرت عن حجز 128.3 كغ من اللحوم الحمراء، المرقاز، الكفتة، والصلامي لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، إلى جانب 3.117 لتر من المياه المعدنية المعبأة من علامات تجارية مختلفة كانت معروضة على الأرصفة وتحت درجات حرارة مرتفعة، حيث تمّ تحرير 5 محاضر مخالفة وتوجيه 3 تنبيهات كتابية للمخالفين.وفي سياق متصل، قامت فرق المراقبة بمرافقة فرقة الحرس الوطني بفوشانة بمعاينة عدد من المحلات، حيث تمّ حجز 42 لترًا من عصير الليمون مجهول المصدر وغير حامل للتأشير و5 كغ من الجبن المرحي مجهول المصدرو 90 كغ من لحوم الضأن و 60 كغ من اللحوم البيضاء و16 كغ من الأسماك، و47 كغ من الخضر الورقية والبقوليات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة.ونفّذ فريق المراقبة المركزي للهيئة وأعوان الإدارة الجهوية بتونس عدة حملات ميدانية شملت الأسواق والمخازن، تمّ خلالها حجز 10 أطنان من الزيتون المخلل لظهور علامات فساد (دود وفطريات)، و456 علبة من الهريسة متعفّنة،و 120 كغ من التابل الحب لوجود سوس، و420 كغ من حب الرشاد تجاوز تاريخ الاستهلاك الأقصى (ماي 2025).كما تمّ حجز 1,512 كغ من الأسماك (تريلية ونازلي) بعد التأكد من تحلّلها، و99.5 كغ من مواد غذائية أخرى مثل صلصة الطماطم و التمور والسلامي.وفي عملية منفصلة، تمّ حجز 1,000 لتر من ماء بئر موجّه للبيع للعموم دون ترخيص أو تحليل يثبت صلوحيته.و في إطار الاستعدادات لمهرجان الرمان بتستور، نفّذت الإدارة الجهوية للهيئة حملة رقابية على محلات صنع وبيع الأجبان التقليدية، تم خلالها الوقوف على خزن الأجبان الطازجة في ظروف غير صحية ووجود حشرات حية، ومعبأة في أوعية بلاستيكية غير مخصصة لاحتواء المواد الغذائية. تم حجزها وإتلافها وتحرير محاضر عدلية، وتمثلت هذه المواد في 600 كغ من الأجبان و100 كغ من السمن.أسفرت حملة رقابية على الأسواق الأسبوعية في وبلية بنزرت عن حجز وإتلاف 210 كغ من الخوخ المتعفن الذي فقد خصائصه الطبيعية وتغيّر لونه ورائحته، مما جعله غير صالح للاستهلاك.نفّذت فرق المراقبة التابعة للهيئة بالتنسيق مع الفرقة المركزية للحرس البلدي حملة شملت محلات الشواء على الطريق الوطنية، بولاية زغوان تمّ خلالها حجز 20 كغ من الكبدة والمرقاز المتعفن، إضافة إلى رؤوس خرفان تُطهى داخل مخزن للفحم والخردة يفتقر لأدنى شروط السلامة والنظافةـ كما تم توجيه تنبيهات كتابية وغلق بعض المحلات التي تتداول لحومًا حمراء غير مختومة صحيًا ومتأتية من الذبح العشوائي.وقامت فرق المراقبة التابعة للهيئة بالتنسيق مع الشرطة البلدية بولاية سيدي يوزيد بحجز وإتلاف 260 كغ من الأسماك كانت منقولة في وسيلة نقل غير مهيأة للغرض وبدون وثائق تثبت سلامتها ومصدرها.و أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في البلاغ ذاته، أنّ العمليات الرقابية ستتواصل بصفة دورية ومكثفة، مشدّدة على أنّ حماية صحة المستهلك تظلّ أولوية مطلقة، وأنّ كل من يثبت تورّطه في ترويج مواد فاسدة سيُحال على العدالة.دلال